SCMP: ядерные разработки Пекина выводят гонку вооружений на новый уровень

Китай вплотную занялся разработкой ядерного оружия нового поколения, сообщает SCMP. Для этих целей Пекин проводит беспрецедентное количество испытаний по моделированию ядерного взрыва. Однако, как отмечают эксперты, вступление Китая в гонку вооружений может увеличить риск ядерного конфликта в мире, а не снизить его.

Китай энергично разрабатывает ядерное оружие нового поколения, проводя в месяц в среднем пять испытаний по моделированию ядерного взрыва, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Китайскую академию инженерной физики.

По сообщениям научно-исследовательского института, с сентября 2014 года по декабрь 2017 года Китай провёл около 200 лабораторных испытаний по моделированию физики ядерного взрыва. Для сравнения: США с 2012-го по 2017 год провели всего 50 таких испытаний — то есть примерно по 10 в год, согласно данным Ливерморской национальной лаборатории имени Э. Лоуренса.

Одновременно с этим эксперты предупреждают, что вступление Китая в гонку ядерных вооружений с Россией и США с целью сдерживания потенциальных противников может привести к противоположному результату и повысить риск ядерного конфликта в мире.

По словам представителей Пентагона, США хотят заставить врагов поверить в то, что Америка на самом деле готова использовать «умные» боеголовки малой мощности, разработанные с целью уменьшения ущерба за счёт поражения конкретных целей. Однако обладание таким относительно безопасным и менее разрушительным оружием может привести к исчезновению запрета на его использование, уверены эксперты.

«Использование маленьких боеголовок повлечёт за собой использование больших», — предупреждает пекинский эксперт Ли Цзе. Тем не менее разработку ядерного оружия он считает для Китая необходимостью. «Если другие страны применят по отношению к нам ядерное оружие, нам придётся отвечать. Вероятно, поэтому и проводятся исследования с целью создания новых вооружений», — заявил специалист в интервью газете.

Несмотря на то что ядерные испытания в мире запрещены, страны в состоянии проводить испытания в моделируемых условиях. В таких испытаниях чаще всего используются газовые пушки высокой мощности, выпускающие снаряды по оружейным материалам в лабораториях. «В глубоких тоннелях, проложенных под горами Маньян в юго-западной провинции Сычуань, где расположены главные китайские предприятия по разработке ядерных вооружений, громкие удары взрывов от этих испытаний слышны чаще раза в неделю», — отмечает издание.

За последние три года количество испытаний превысило число подобных тестов в США за 15 лет. Так, с 2003-го по 2017 год на Невадском испытательном полигоне Jasper было осуществлено всего 150 подобных тестов. Однако большое количество испытаний по моделированию ядерного взрыва не означает, что Китай уже превзошёл США в области разработки ядерного оружия, замечает профессор Ван Чуаньбинь, один из поставщиков материалов для исследовательского центра в Маньяне, совмещающего функции нескольких ведущих американских ядерных полигонов.

По количеству испытаний в реальных условиях США далеко впереди. С 1945 года, когда Манхэттенским проектом была создана первая атомная бомба, Соединённые Штаты взорвали около тысячи ядерных боеголовок, в то время как Китай с 1964-го провёл всего 45 испытаний в реальных условиях. «Возможно, мы спешим наверстать», — предполагает Ван, отмечая, что спровоцированная интенсивными испытаниями в Китае новая гонка ядерных вооружений «стала бы плохой новостью для всех».

Тем не менее в некоторых важных областях разработки ядерного оружия Китаю всё же удалось превзойти США, уверен другой эксперт, Ло Гоцян. «Частично причиной преимущества является технический прорыв, частично — дополнительное финансирование со стороны правительства», — уверен Ло.

Развитие новых технологий, таких как гиперзвуковые двигатели и искусственный интеллект, позволило разрабатывать менее мощное, но более точное ядерное оружие, лучше подходящее для «тактических» задач, таких как разрушение подземного бункера, без существенного выхода радиоактивного излучения. Ряд научных прорывов позволяет сегодня Китаю создать оружие, характеристики которого превосходят характеристики производимых в США аналогов, уверяют китайские эксперты.

По словам старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймса Льюиса, новый раунд гонки ядерных вооружений уже начался, несмотря на то что общественное мнение пока не в состоянии осознать новую «мрачную действительность». Белый дом планирует потратить на модернизацию своего ядерного арсенала $1,3 трлн. По словам Льюиса, разработка нового маломощного ядерного оружия планируется как ответ на шаги, предпринимаемые Россией.

Как напоминает издание, Россия в последние годы также обнародовала ряд программ по разработке ядерных вооружений. «Неясно, насколько успешной будет российская программа, однако она всех сильно взбудоражила», — признаётся Льюис.

При этом, как отмечается, администрация Дональда Трампа более открыта к обсуждению возможности использования ядерного оружия, свидетельство чему — знаменитые угрозы Дональда Трампа обрушить «огонь и ярость» на Северную Корею. «После некоторого обсуждения США решили, что им стоит подумать о боеголовках, не нуждающихся в испытаниях в реальных условиях. Я не удивился бы, если бы Китай, посмотрев на это, решил, что ему лучше вступить в игру», — делится мнением с изданием Льюис.

Как отмечается в статье, китайское оружие нового поколения будет рассчитано на бои малой дальности — такие как уничтожение группы авианосцев. Тем не менее, несмотря на участие Китая в многочисленных региональных конфликтах, шансов, что Пекин прибегнет к использованию ядерного оружия у собственных границ, крайне мало, считает Ли Цзе.

По словам эксперта, обычных вооружений, находящихся в распоряжении азиатской державы, вполне достаточно для защиты государственных интересов Китая. К тому же Пекин обязался не использовать ядерное оружие первым, независимо от обстоятельств.