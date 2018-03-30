NBC: новое оружие Путина вывело Трампа из себя
На протяжении нескольких месяцев советники президента Дональда Трампа по национальной безопасности пытались убедить его подписать план поставок новейшего американского оружия Киеву, чтобы помочь ему в борьбе с «пророссийскими сепаратистами», сообщает NBC News со ссылкой на свои источники в администрации.
Тем не менее когда президент всё-таки решился на такое серьёзное изменение политического курса, он призвал своих советников не обсуждать этот шаг публично. В противном случае, по словам Трампа, это бы взволновало президента России Владимира Путина.
«Он не хочет, чтобы мы поднимали эту тему, — рассказал один чиновник Белого дома. — Это не тот вопрос, который он хочет обсуждать».
По словам чиновников, увеличивающаяся пропасть между решениями Трампа и его официальной позицией по отношению к России вызвана его надеждами на потепление отношений с Путиным и его упрямым нежеланием умиротворить СМИ, которые обращают внимание на его отношения с российским лидером.
По мнению многих критиков Трампа, его мягкая позиция по отношению к Путину вызвана тем, что американский президент каким-либо образом причастен к «российскому вмешательству» в выборы.
В кулуарах, однако, Трамп в последнее время начал более резко отзываться о Путине, однако такое изменение в поведении американского лидера скорее вызвано тем, что его российский коллега «бросил ему вызов», а не убеждённостью в том, что они противники. По словам одного чиновника, заявление Путина о том, что у России есть новое ядерное оружие, способное достать до США, «по-настоящему вывело президента из себя».
По информации источника NBC News, после речи Путина Трамп созвонился с лидерами Франции, Германии и Великобритании, чтобы сказать им, что российский лидер сделал «опасное» заявление и поэтому им нужно держаться вместе.
Кроме того, по словам двух чиновников, во время телефонного звонка Трамп сказал Путину: «Если вам нужна гонка вооружений, мы можем её устроить, но я в ней одержу победу»*. Трамп также добавил, что надеется на то, что слова Путина были лишь предвыборной риторикой, упомянув, что только что подписал оборонный бюджет на $700 млрд.
После завершения звонка президент рассказал журналистам только то, что провёл «очень хороший телефонный звонок», а также планирует скоро встретиться с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с гонкой вооружений.
Однако различия между риторикой Трампа и его действиями по отношению к России вновь вылились в публичное пространство, когда США объявили о высылке 60 российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.
Это был один из серьёзнейших инцидентов в отношениях между двумя странами за всё президентство Трампа, однако тот не прокомментировал этот шаг. Кроме того, он настоял на том, чтобы в официальное заявление была включена фраза, что он «по-прежнему хочет сотрудничать с Россией». Похожим образом Трамп повёл себя и по отношению к новым американским санкциям против Москвы, введёнными за «вмешательство» выборы.
По словам одного источника, знакомого с ситуацией, Трамп высказался против введения новых санкций, указав на то, что «российское вмешательство» не оказало влияния на исход выборов, однако он начал менять свою позицию после «хвастовства» Путина новым ядерным оружием.
С момента введения санкций Трамп давал своим подчинённым противоречивые указания по поводу того, должны ли они говорить об этом публично. В какой-то момент Трамп против этого не возражал, но иногда также призывал своих помощников эту тему не поднимать.
Подобная ситуация подтолкнула советников президента изменить к нему подход. Хотя после победы Путина на выборах фраза «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ» появилась на документах для брифинга, высокопоставленные советники президента решили не сообщать об этом президенту в устной форме, так как думали, что это всё равно ничего не изменит.
«Он всё равно будет говорить, что хочет», — констатировал один из чиновников. В результате Трамп, к ужасу, но не удивлению его советников, всё-таки Путина поздравил.
По мнению советников президента, Трампа удалось убедить в необходимости более агрессивного политического курса по отношению к России во многом благодаря аргументу, что Путин уважает силу и лучший способ добиться хороших отношений с ним — быть с ним пожёстче.
«Он (Трамп. — ИноТВ) очень упёртый, — отметил один чиновник. — Он считает, что улучшение отношений с Россией пойдёт США на пользу, и он действительно думает, что это ему по плечу».
Уходящий с поста госсекретаря Рекс Тиллерсон пытался убедить Трампа одобрить поставки оружия на Украину. В рамках этого плана, против которого выступила Россия, предполагались поставки противотанковых ракет Javelin — оружия, которое на протяжении нескольких лет просило правительство в Киеве. В своё время президент Барак Обама неоднократно отказывал Украине в этой просьбе из-за опасений, что это приведёт к обострению отношений с Россией.
Когда этот план был подготовлен и оказался на столе Трампа, президент выразил озабоченность тем, что поставки оружия могут усугубить напряжённость в отношениях с Москвой и привести к усилению конфликта. Кроме того, Трамп видел в Украине проблему для Европы, а также задавался вопросом, зачем ему нужно заниматься этим вопросом. Перед тем как подписать документ в декабре, американский лидер также говорил о том, что Киеву следует заплатить за оружие деньги.
«Тиллерсон просто взял его измором», — объяснил один источник NBC News.
Однако двойственность подходов Трампа на этом не закончилась. После подписания документа Трамп пожаловался своему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру, что его решение может привести к настоящей войне на Украине. Макмастер, который недавно покинул Белый дом, ответил президенту, что война там идёт и так.
* Примечание ИноТВ:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе разговора такой фразы сказано не было.
Ссылки по теме
-
Comedy Central: Путина загоняют в угол, а он только смеётся
-
Defense News: продавая оружие Киеву, Вашингтон ввязывается в ненужный ему конфликт
-
Горбачёв: ядерная катастрофа снова реальна, и виноваты по-прежнему Москва и Вашингтон
-
Independent: Путин показал новую военную мощь, чтобы призвать США к диалогу и уважению