NBC: новое оружие Путина вывело Трампа из себя

Хотя президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на потепление отношений с Владимиром Путиным, его «вывело из себя» недавнее заявление российского лидера о том, что у Москвы есть новое ядерное оружие, сообщает NBC News. Как отмечает канал, впоследствии во время звонка Трамп заявил Путину, что если дойдёт до гонки вооружений, то он уверен, что в ней он одержит победу. В Москве эту тему разговора опровергли.

На протяжении нескольких месяцев советники президента Дональда Трампа по национальной безопасности пытались убедить его подписать план поставок новейшего американского оружия Киеву, чтобы помочь ему в борьбе с «пророссийскими сепаратистами», сообщает NBC News со ссылкой на свои источники в администрации.



Тем не менее когда президент всё-таки решился на такое серьёзное изменение политического курса, он призвал своих советников не обсуждать этот шаг публично. В противном случае, по словам Трампа, это бы взволновало президента России Владимира Путина.



«Он не хочет, чтобы мы поднимали эту тему, — рассказал один чиновник Белого дома. — Это не тот вопрос, который он хочет обсуждать».



По словам чиновников, увеличивающаяся пропасть между решениями Трампа и его официальной позицией по отношению к России вызвана его надеждами на потепление отношений с Путиным и его упрямым нежеланием умиротворить СМИ, которые обращают внимание на его отношения с российским лидером.



По мнению многих критиков Трампа, его мягкая позиция по отношению к Путину вызвана тем, что американский президент каким-либо образом причастен к «российскому вмешательству» в выборы.



В кулуарах, однако, Трамп в последнее время начал более резко отзываться о Путине, однако такое изменение в поведении американского лидера скорее вызвано тем, что его российский коллега «бросил ему вызов», а не убеждённостью в том, что они противники. По словам одного чиновника, заявление Путина о том, что у России есть новое ядерное оружие, способное достать до США, «по-настоящему вывело президента из себя».



По информации источника NBC News, после речи Путина Трамп созвонился с лидерами Франции, Германии и Великобритании, чтобы сказать им, что российский лидер сделал «опасное» заявление и поэтому им нужно держаться вместе.



Кроме того, по словам двух чиновников, во время телефонного звонка Трамп сказал Путину: «Если вам нужна гонка вооружений, мы можем её устроить, но я в ней одержу победу»*. Трамп также добавил, что надеется на то, что слова Путина были лишь предвыборной риторикой, упомянув, что только что подписал оборонный бюджет на $700 млрд.



После завершения звонка президент рассказал журналистам только то, что провёл «очень хороший телефонный звонок», а также планирует скоро встретиться с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с гонкой вооружений.



Однако различия между риторикой Трампа и его действиями по отношению к России вновь вылились в публичное пространство, когда США объявили о высылке 60 российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.



Это был один из серьёзнейших инцидентов в отношениях между двумя странами за всё президентство Трампа, однако тот не прокомментировал этот шаг. Кроме того, он настоял на том, чтобы в официальное заявление была включена фраза, что он «по-прежнему хочет сотрудничать с Россией». Похожим образом Трамп повёл себя и по отношению к новым американским санкциям против Москвы, введёнными за «вмешательство» выборы.



По словам одного источника, знакомого с ситуацией, Трамп высказался против введения новых санкций, указав на то, что «российское вмешательство» не оказало влияния на исход выборов, однако он начал менять свою позицию после «хвастовства» Путина новым ядерным оружием.



С момента введения санкций Трамп давал своим подчинённым противоречивые указания по поводу того, должны ли они говорить об этом публично. В какой-то момент Трамп против этого не возражал, но иногда также призывал своих помощников эту тему не поднимать.



Подобная ситуация подтолкнула советников президента изменить к нему подход. Хотя после победы Путина на выборах фраза «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ» появилась на документах для брифинга, высокопоставленные советники президента решили не сообщать об этом президенту в устной форме, так как думали, что это всё равно ничего не изменит.



«Он всё равно будет говорить, что хочет», — констатировал один из чиновников. В результате Трамп, к ужасу, но не удивлению его советников, всё-таки Путина поздравил.



По мнению советников президента, Трампа удалось убедить в необходимости более агрессивного политического курса по отношению к России во многом благодаря аргументу, что Путин уважает силу и лучший способ добиться хороших отношений с ним — быть с ним пожёстче.



«Он (Трамп. — ИноТВ) очень упёртый, — отметил один чиновник. — Он считает, что улучшение отношений с Россией пойдёт США на пользу, и он действительно думает, что это ему по плечу».



Уходящий с поста госсекретаря Рекс Тиллерсон пытался убедить Трампа одобрить поставки оружия на Украину. В рамках этого плана, против которого выступила Россия, предполагались поставки противотанковых ракет Javelin — оружия, которое на протяжении нескольких лет просило правительство в Киеве. В своё время президент Барак Обама неоднократно отказывал Украине в этой просьбе из-за опасений, что это приведёт к обострению отношений с Россией.



Когда этот план был подготовлен и оказался на столе Трампа, президент выразил озабоченность тем, что поставки оружия могут усугубить напряжённость в отношениях с Москвой и привести к усилению конфликта. Кроме того, Трамп видел в Украине проблему для Европы, а также задавался вопросом, зачем ему нужно заниматься этим вопросом. Перед тем как подписать документ в декабре, американский лидер также говорил о том, что Киеву следует заплатить за оружие деньги.



«Тиллерсон просто взял его измором», — объяснил один источник NBC News.



Однако двойственность подходов Трампа на этом не закончилась. После подписания документа Трамп пожаловался своему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру, что его решение может привести к настоящей войне на Украине. Макмастер, который недавно покинул Белый дом, ответил президенту, что война там идёт и так.



* Примечание ИноТВ:



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе разговора такой фразы сказано не было.