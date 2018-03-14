Defense News: продавая оружие Киеву, Вашингтон ввязывается в ненужный ему конфликт

Вашингтон одобрил поставки вооружений на Украину и уже готовится отправить Киеву свои противоракетные комплексы Javelin. Однако, по мнению обозревателя Defense News Дэниэла де Петриса, это большая ошибка, ведь таким образом США рискуют лишь обострить украинский конфликт и завязнуть в конфронтации с Россией в регионе, который имеет для Америки «от силы второстепенное значение».

После многочисленных обсуждений и споров в декабре Белый дом решил отказаться от позиции прошлой администрации по продаже вооружений Украине, пишет обозреватель Defense News Дэниэл де Петрис. Вашингтон одобрил поставки «смертельного оружия» Киеву якобы для того, чтобы тот смог «защитить себя от сепаратистов» на востоке страны. О первой крупной сделке, которая оценивается в $47 млн и в рамках которой на Украину отправятся 210 противотанковых комплексов Javelin и 37 пусковых установок, сообщили 1 марта.

Как подчёркивает автор, с того самого момента, когда «Москва вмешалась в дела соседнего государства», многие влиятельные политики в Вашингтоне выступали за поставку Киеву вооружений, которые «повредили или уничтожили бы российские танки на востоке Украины». Однако, по мнению де Петриса, новые вооружения мало что изменят в ходе конфликта, который уже несколько лет не двигается с мёртвой точки. Но при этом действия Вашингтона ещё сильнее навредят «тому, что осталось от двусторонних российско-американских отношений», и это «плохо для США».



Поставки вооружений Украине могут обострить конфликт, исход которого «жизненно важен для национальной обороны России», а для США имеет «от силы второстепенное значение». Появление американского оружия в зоне конфликта может плохо обернуться не только для украинцев, которые просто хотят, чтобы война закончилась, но и для самих США, которым не следовало бы брать на себя ещё одно внешнеполитическое обязательство, не настолько важное для их интересов.



На каждом этапе украинского конфликта, стоило только Киеву начать продвигаться вперёд, Владимир Путин «направлял в Донбасс к сепаратистам больше военной техники, денег и военнослужащих», настаивает журналист. Кремль попросту не мог позволить крупному государству у своих границ, с тесными историческими связями с Россией, начать сближаться с Европой и действовать против интересов Москвы.



Конечно, многие на Западе считают, что желание России видеть у себя под боком более послушных соседей не оправдывает «нарушение территориальной целостности Украины». В чём-то они правы, убеждён де Петрис. В конце концов, если бы не «военная поддержка Москвы в виде сотен танков, бронетехники, систем ПВО и средств разведки», на сегодняшний день война на Украине, скорее всего, была бы закончена. Для политики Москвы нет оправданий, но долг аналитиков — понять, почему она так делает, чтобы найти грамотный ответ, где и как ей противостоять. И ответ на этот вопрос далеко не «везде и всегда».



По мнению автора статьи, как и Вашингтон, Москва стремится быть «господствующей силой в регионе». Поэтому США должны учитывать, что Кремль всегда будет рассматривать их действия вроде поставок оружия Киеву как «проявление враждебности», направленное против интересов национальной безопасности России.



В сердце международной политики всегда лежит «игра на выживание», стратегическое соперничество между государствами, в котором им нужно принимать «мудрые решения» относительно того, в какие противостояния им ввязываться, а в каких пусть разбирается сам регион. И как раз противостояние со «слабеющей ядерной державой из-за Украины — полная противоположность мудрости». Киев даже не союзник Вашингтону, а Россия ради победы в этой конфронтации готова сделать намного больше, чем Америка, потому что для Москвы это важнее.



По сути, решение администрации Дональда Трампа одобрить поставки вооружений на Украину демонстрирует, насколько реакционную, а не стратегическую внешнюю политику ведёт Вашингтон. Иногда жёсткий ответ на поведение России очень уместен, особенно когда дело касается американской безопасности и процветания. В противном случае с Москвой следует сотрудничать, чтобы решать вопросы дипломатическим путём, а не расходовать и без того ограниченные ресурсы США в ещё одном не нужном им конфликте, считает Дэниэл де Петрис.