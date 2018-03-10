УП: НАТО признало в Украине «страну-аспиранта»

НАТО признаёт стремление Украины стать полноценным членом альянса, сообщает «Украинская правда».

«На данный момент четыре страны-партнёра задекларировали своё стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», — говорится на сайте альянса в разделе, посвящённом его расширению.

На этой же странице содержится пояснение о статусе «страны-аспиранта» (aspirant country), который сейчас имеет Украина.

«Страны, которые задекларировали интерес к вхождению в состав альянса, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и по связанным с этим реформам», — говорится в пояснении.

Издание указывает на то, что ранее военный блок отказывался официально признать намерение Киева стать членом НАТО.

«До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина «с 2010 года не имеет формальных стремлений к членству», — говорится в статье.

А после обострения украинско-венгерских отношений добиться этого статуса стало ещё сложнее. Североатлантический альянс даже давал пояснения, почему не присваивает Украине новый статус. Однако в пятницу вечером страну, наконец, внесли в список «стран-аспирантов». Кроме того, был обновлён раздел сайта, посвящённый Украине. В него, как пишет издание, «задним числом» добавили информацию о решении Верховной рады относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в пятницу она участвовала в переговорах по этой теме с заместителем Генсека НАТО Роуз Геттемюллер. В результате этих переговоров в военном блоке согласились признать позицию Киева.