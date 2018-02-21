WSJ: ловушка или компромисс — в США не знают, как относиться к предложению Путина по миротворцам

Американские политики не могут определиться со своим отношением к предложению главы Кремля Владимира Путина по размещению миротворческих сил ООН на востоке Украины, пишет The Wall Street Journal. Одни считают это «сделкой с дьяволом» и «ловушкой», другие — наилучшим решением, которое сдвинет с мёртвой точки реализацию минских договорённостей.

Многие западные дипломаты задаются вопросом, можно ли достичь в переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным разумного компромисса по размещению миротворческих сил ООН на востоке Украины или же соглашение с Москвой будет подобно «сделке с дьяволом», пишет The Wall Street Journal.

Некоторые американские политики считают, что предложение российского президента — это «ловушка». Они утверждают, что Кремль не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине. По их мнению, миротворческие силы не помогут разрешить конфликт, а лишь непреднамеренно усилят контроль Москвы над регионом.

В свою очередь, российские власти заявляют о готовности вести переговоры по этому вопросу, но Вашингтон не устраивает предложение Путина. Американцы хотят разместить миротворческий контингент не только на линии разделения, но и по всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу.

Политики в США и других странах Запада призывают к осторожности. Они опасаются, что после заключения соглашения Россия может помешать размещению сил ООН в регионе. Предложение должно исключать такую возможность, а также возможность ослабления санкций до наступления мира, призывают американские дипломаты.

Спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что мирный план сработает только в том случае, если украинцы и русские захотят прекращения войны. Впрочем, он убеждён, что миссия ООН — это лучший способ сдвинуть с мёртвой точки реализацию минских договорённостей. Инициативу также приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу также прокомментировал план: «Это сработает только в том случае, если Путин решит, что он действительно хочет войти в круг международных лидеров, а не изгоев».