FP: Столтенберг не видит угрозы нападения со стороны России, но если что — НАТО начеку

В интервью Foreign Policy генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что не видит, чтобы Россия угрожала кому-то из участников альянса. Вместе с тем он предупредил, что возглавляемая им организация всегда готова прийти на помощь союзникам, если Москва решит их атаковать.

В настоящий момент НАТО не видит угроз со стороны России, но всегда готово защитить от неё своих союзников. С таким заявлением в интервью Foreign Policy выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Во-первых, мы не наблюдаем никаких угроз в отношении каких-либо участников НАТО. И к тому же я всегда стараюсь говорить с осторожностью о гипотетических ситуациях. Но я могу сказать: повторение того, что было в Крыму и на Украине, вызовет ответную реакцию всего альянса, потому что НАТО существует, чтобы защищать всех союзников от любой угрозы», — заявил политик.

Он напомнил, что военный блок уже разместил в Восточной Европе многонациональные боевые группы. По словам Столтенберга, само появление этих сил в регионе сигнализирует, что НАТО, которое руководствуется принципом «один за всех, и все за одного», всегда готово прийти на помощь в случае нападения на союзника.

«Цель нашего присутствия — не провоцировать, а предотвращать конфликт. Именно благодаря надёжному сдерживанию НАТО на протяжении почти 70 лет сохраняется мир в Европе. Мы проводим крупнейшее укрепление коллективной безопасности с окончания холодной войны, увеличивая траты на оборону, что стало прямым результатом агрессивных действий России. Мы делаем всё необходимое, чтобы ничего подобного никогда не произошло со страной — участницей НАТО», — подчеркнул генсек.

В то же время Столтенберг признал, что альянсу необходимо сохранять диалог с Москвой, чтобы снизить напряжённость. Одной из точек соприкосновения в отношении двух стран он назвал Арктику.

«Даже во время холодной войны мы видели примеры сотрудничества между членами НАТО и Советским Союзом на Крайнем Севере. Поэтому мы должны присутствовать в Арктике, но только в оборонительных целях», — отметил он.