Telepolis: Порошенко преподнёс Украину как «щит и меч» Европы — чтобы скорее приняли в НАТО

05:12 Лидера представительства «Ночных волков» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи Главу представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи (около 2,6 млн рублей) за недозволенный сбор на арендуемой территории в селении Долна Крупа списанной военной техники.

04:56 В США не исключили возможности введения санкций против Индии из-за покупки оружия у России Помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки вооружений у России.

04:41 В МВД заявили о снижении числа пропавших без вести россиян на 9,3% в 2018 году Число пропавших без вести граждан России за первые шесть месяцев 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тыс. человек.

04:21 СМИ: Дочерей Порошенко нет в списках поступивших в вузы Украины Дочери украинского лидера Петра Порошенко 18-летние Евгения и Александра не поступили ни в один из вузов страны, сообщает Strana.ua со ссылкой на данные Единой государственной базы по вопросам образования.

04:07 Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Бэтмена в фильме «Джокер» Американский актёр, кинорежиссёр, обладатель премии «Золотой глобус» Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Брюса Уэйна, известного как Бэтмен, в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, сообщает USA Today.

03:50 СМИ сообщили о возможности ужесточения административного наказания за «лазерное хулиганство» Ространснадзор разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение административного наказания за действия, угрожающие безопасности полётов.

03:35 Дуэйн Джонсон сыграет в фильме «Король» режиссёра Земекиса Американский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, сыграет первого короля Гавайев Камеамеа I в одноимённом фильме режиссёра Роберта Земекиса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

03:14 СМИ: На территории заповедника в США погиб гражданин России В водохранилище на территории заповедника в американском штате Аризона утонул россиянин, сообщает ТАСС.

02:56 Антонов рассказал, что провокация с химоружием в Сирии готовится при участии британских спецслужб Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что провокация с применением химического оружия в Сирии готовится при участии представителей спецслужб Великобритании. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

02:38 Замглавы МИД России: деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам Порошенко Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» рассказал, что деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам украинского лидера Петра Порошенко.

02:25 Антонов заявил, что предостерёг США от агрессии против Сирии Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что предостерёг Соединённые Штаты от агрессии против Сирии. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

02:15 Посольство России: в американской тюрьме в отношении Бутиной действует негуманный режим В посольстве России в США заявили, что в отношении находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

02:02 За первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.

01:48 Трамп указал на отсутствие необходимости производить крупные траты на учения с Южной Кореей Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости в трате крупных средств на проведение совместных военных учений с Южной Кореей.

01:36 У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5 В Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.

01:17 Трамп уверен, что Китай оказывает давление на КНДР из-за торговых разногласий с США Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен в том, что Пекин оказывает давление на Пхеньян из-за существующих с Вашингтоном разногласий в сфере торговли.

01:05 Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за отказ о прохождения допинг-контроля.

01:03 Google изменил логотип поисковика в честь русского фотографа Прокудина-Горского Компания Google в четверг, 30 августа, создала так называемый дудл — стилизованный логотип в честь знаменательного события. В этот раз он посвящён 155-летию со дня рождения русского фотографа, химика и изобретателя Сергея Прокудина-Горского.

00:43 «Центр управления расследованиями» завершил свою деятельность Глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин на своей странице в социальной сети Facebook заявил о завершении работы организации.

00:38 Руководство испанской Примеры рассматривает возможность проведения матчей турнира в Мексике Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей турнира на территории Мексики.

00:25 В результате перестрелки в Дагестане пострадали двое полицейских В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.

00:16 Макарова победила Гёргес и вышла в третий круг US Open Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над немкой Юлией Гёргес в матче второго круга четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.

00:13 В ЦУП сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-08» будет затоплен в Тихом океане В Центре управления полётами (ЦУП) заявили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», который сведут с орбиты в четверг, 30 августа, будет затоплен в Тихом океане.

23:58 Определились все команды-участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определись все 32 участника групповой стадии турнира в сезоне-2018/19.

23:56 ПСВ разгромил БАТЭ и пробился в групповой этап Лиги чемпионов Голландский ПСВ одержал разгромную победу над белорусским БАТЭ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

23:55 В ЛНР обвинили Киев в подготовке теракта на мосту в республике В самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили Киев в подготовке теракта на пункте пропуска «Станица Луганская» в «серой зоне».

23:51 К благоустройству Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов и дизайнеров К благоустройству Санкт-Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников, сообщают «Невские новости».

23:50 Эксперт оценил перспективы восстановления отношений России и Украины Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.

23:44 Томаров назвал ответный матч с «Рейнджерс» самым важным в истории «Уфы» Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».

23:40 Могерини заявила о неполноценности ЕС без стран Западных Балкан Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет считаться полноценным, пока страны Западных Балкан не вступят в сообщество.

23:30 Бывший глава УЕФА считает, что система видеопомощи арбитрам убьёт футбол Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

23:24 Метро Каракаса полностью приостановило работу из-за энергосбоя Метрополитен Каракаса прекратил работу на всех ветках в связи с нарушением энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

23:16 Платини заявил, что не понимает решения Роналду о переходе в «Ювентус» Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».

23:14 СМИ: Скончался один из сценаристов программы «Городок» Александр Завелион В Одессе скончался сатирик Александр Завелион, передают «Известия» со ссылкой на Всемирный клуб одесситов.

23:04 Погребняк рассказал, с кем советовался по поводу перехода в «Урал» Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, с кем советовался по поводу подписания контракта с екатеринбургским клубом.

23:04 Египет и Судан объединят железнодорожную и энергетическую сети двух стран Египет и Судан планируют объединить железнодорожную и энергетическую сети.

22:50 Футболист «Урала» Погребняк рассказал, будет ли перевозить семью в Екатеринбург Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, будет ли он перевозить семью в Екатеринбург, где базируется его новый клуб.

22:48 СК в Москве возбудил дело по факту нападения пассажира самолёта на бортпроводницу Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.

22:34 Акинфеев заявил, что выступления за ЦСКА никогда не были для него рутиной Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал своё решение продлить контракт с армейцами.

22:32 Сотрудники Госдепа выразили послу России в США опасения из-за «наступления на Идлиб» в Сирии Сотрудники Госдепартамента поделились с послом России в США Анатолием Антоновым опасениями по поводу возможного «наступления правительственных войск Сирии в провинции Идлиб».

22:25 СМИ: Скончался актёр Сергей Таланов В Москве скончался актёр Сергей Таланов, сообщает НСН.

22:21 Арбитр Вилков признал, что ошибочно не назначил пенальти в матче «Енисей» — «Крылья Советов» Футбольный судья Михаил Вилков прокомментировал свою работу в матче пятого тура Российской премьер-лиги между красноярским «Енисеем» и самарскими «Крыльями Советов».

22:20 Эксперт оценил жалобу США на Россию в ВТО Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил жалобу Соединённых Штатов на Россию во Всемирную торговую организацию.

22:16 Зариф обсудил с Эрдоганом сотрудничество Ирана и Турции на фоне «пагубного поведения США» Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф провёл встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения на фоне «пагубного поведения США».

22:02 Геркус отреагировал на слова Глушакова о низкой посещаемости матчей «Локомотива» Президент московского «Локомотива» Илья Геркус ответил капитану столичного «Спартака» Денису Глушакову на выпад хавбека по поводу посещаемости «РЖД Арены».

22:01 Летевший из Москвы в Душанбе самолёт вернулся в аэропорт из-за драки на борту Транспортные следователи начали проверку по факту драки на борту самолёта Москва — Душанбе, в результате которой пострадал бортпроводник.

21:45 На Украине вынесли предупреждение телеканалу за положительный отзыв об авиации России Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение телеканалу NewsOne после того, как СМИ опубликовало материал о достижениях российской авиации в Сирии.

21:33 Джеррард заявил, что «Рейнджерс» по-особому не настраивается на ответный матч ЛЕ с «Уфой» Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Уфой».

21:32 Эрдоган: угрозы не заставят Турцию отступить Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы и давление не заставят страну отступить.