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Telepolis: Порошенко преподнёс Украину как «щит и меч» Европы — чтобы скорее приняли в НАТО

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«Самым знаменитым оратором вечера» на очередной конференции по безопасности в Мюнхене стал украинский лидер, сообщает Telepolis. Пётр Порошенко не только «разрекламировал» свою страну как «щит и меч» Европы, но и «агитировал» принять Украину в НАТО и ЕС, отмечает немецкое издание.
Telepolis: Порошенко преподнёс Украину как «щит и меч» Европы — чтобы скорее приняли в НАТО
Reuters

В пятницу в столице федеральной земли Бавария стартовала очередная Мюнхенская конференция по безопасности, сообщает Telepolis.

В этом году в ней принимают участие премьер-министры Великобритании и Израиля, канцлер Австрии, эмир Катара и президент Украины. Проблемы мировой безопасности обсудят министры обороны США, Франции и Германии, а также главы внешнеполитических ведомств России, Турции, Ирана и Саудовской Аравии, уточняет немецкое издание.

Публичную часть мероприятия открыла министр обороны ФРГ. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, необходимо сделать так, «чтобы никому и мысль не пришла в голову напасть хотя бы на один квадратный сантиметр альянса».

«Резкостью эта её формулировка немного напомнила «Гуннскую речь» императора Германии Вильгельма II», — подчёркивает Telepolis.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «со своим мягким скандинавским акцентом» хоть и предстал перед собравшимися «не столь воинственно, как фон дер Ляйен», но также произнёс речь в защиту Североатлантического альянса. По его словам, НАТО не только «положило конец» двум войнам на Балканах, но и добилось успеха в других регионах, недоумевает немецкое издание.

«Самым же знаменитым оратором вечера на международной арене» стал президент Украины Пётр Порошенко. Украинский лидер «разрекламировал свою страну как «щит и меч» Европы» и «агитировал» принять Украину в НАТО и ЕС, отмечает Telepolis. Порошенко заверил, что членство Украины укрепит безопасность Североатлантического альянса и Евросоюза, а также поможет противостоять «российской стратегии», состоящей из «лжи, насилия и нарушения прав человека».    

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Telepolis Германия Европа
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