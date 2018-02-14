Зеркало недели: Порошенко позвонил Путину в годовщину Минских соглашений

Президенты России и Украины обсудили по телефону ситуацию в Донбассе и возможности освобождения пленных. Как сообщает «Зеркало недели», этот разговор состоялся по инициативе украинской стороны в годовщину заключения Минских соглашений. И хотя с октября 2014 года Администрация президента Порошенко не сообщала о его переговорах с Путиным, по факту они периодически проводятся, отмечается в статье.

В понедельник 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на собственные осведомлённые источники. По имеющимся данным, лидеры двух стран обсудили освобождение украинских военнослужащих, которых «удерживают в РФ и на оккупированных территориях», говорится в статье.

Беседа была довольно продолжительной и состоялась по инициативе украинской стороны, а поводом для телефонного звонка стала третья годовщина заключения Минских соглашений, пояснил источник. В пресс-службы администрации президента Украины журналистам «Зеркала недели» подтвердили, что Порошенко действительно общался по телефону с Путиным.

«Президент Украины провёл телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности, обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четвёрки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнёрами по Нормандскому формату и американскими союзниками», — цитирует «Зеркало недели» официальный комментарий администрации президента Украины.

Последний на данный момент телефонный разговор с участием всех лидеров стран Нормандской четвёрки состоялся 24 июля 2017 года. В нём участвовали президенты Украины, России и Франции, а также федеральный канцлер Германии, напоминает «Зеркало недели».

Что касается двусторонних переговоров между Порошенко и Путиным, то хотя с октября 2014 года администрация президента Украины о них не сообщала, однако они периодически проводились, говорится в статье. В частности, в марте 2017 года Киев подтвердил, что между президентами России и Украины состоялось уже две телефонных беседы с начала года. А в январе 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентами Украины и РФ действительно «имеют место», отмечает «Зеркало недели».