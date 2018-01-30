1+1: Украина попала в перечень стран, где не хватает еды из-за военных конфликтов

Украина попала в список стран, испытывающих недостаток пищи из-за вооружённых конфликтов, передаёт «1+1». Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, из-за конфликта в Донбассе от острого дефицита продовольствия страдают около 1,2 миллиона человек. По мнению экспертов, на обеспечение гуманитарной помощью ООН всех нуждающихся жителей Украины нужно выделить $187 млн.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, из-за вооружённого конфликта в Донбассе на Украине испытывают острую нехватку продовольствия около 1,2 миллиона человек. Таким образом, Украина вместе с Йеменом и Сомали попала в список стран, испытывающих недостаток пищи из-за военных конфликтов, сообщает «1+1».

В перечень стран, имеющих серьёзные проблемы с продовольствием на фоне вооружённых конфликтов, вошли 16 государств. Причём в половине из них от недостатка пищи страдает четверть населения или даже больше — к их числу относятся Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали, поясняет «1+1».

Но продовольственная ситуация вызывает тревогу не только в этих странах. В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 миллионов человек, в то время как годом ранее их насчитывалось около 777 миллионов, говорится в статье. И такой заметный прирост связывают с ростом числа и интенсивности конфликтов. Большинство людей, страдающих от недоедания (примерно 489 миллионов человек), живут в странах, где идёт война — поэтому эксперты ООН подчёркивают, что проблему голода не получится решить, если не принимать меры для предотвращения и урегулирования конфликтов, передаёт «1+1».

Ранее Всемирная продовольственная программа объявила, что сворачивает свою деятельность на территории Донбасса из-за проблем с финансированием, напоминает «1+1». С декабря 2014 года до конца июня 2017 года эта программа обеспечила продовольствием около миллиона украинцев. По мнению экспертов, для обеспечения гуманитарной помощью ООН всех нуждающихся жителей Украины, проживающих в зоне конфликта, необходимо выделить $187 млн, отмечается в статье.