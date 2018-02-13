Le Figaro: ООН рассмотрит возможность размещения «голубых касок» в Донбассе

Согласно докладу, который будет представлен во время конференции в Мюнхене в конце этой недели, ООН должна рассмотреть вопрос о размещении в Донбассе 20 тыс. солдат и 4 тыс. сотрудников полиции из стран, не входящих в НАТО, сообщает Le Figaro. По мнению автора доклада, размещение в Донбассе «голубых касок» позволит организовать региональные выборы, предусмотренные Минскими соглашениями.

Согласно докладу, который будет представлен во время конференции в Мюнхене в конце этой недели, ООН должна рассмотреть вопрос о размещении в Донбассе 20 тыс. солдат и 4 тыс. сотрудников полиции из стран, не входящих в НАТО, сообщает Le Figaro.

В сентябре прошлого года Владимир Путин поддержал решение о размещении «голубых касок» в Донбассе, где конфликт между пророссийскими сепаратистами и правительственными силами с апреля 2014 года унёс жизни более 10 тыс. человек.

Как подчеркнул Путин, «голубые каски» будут помогать миссии наблюдателей ОБСЕ. Во многих западных странах слова президента России восприняли как возможность для ведения переговоров о размещении более крупной миротворческой миссии.

Как отмечает французское издание, доклад, который будет представлен в Мюнхене, был подготовлен по инициативе генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, нынешнего советника президента Украины Петра Порошенко.

«Для этой операции понадобятся солдаты из европейских стран, среди которых Швеция, из стран, имеющих опыт в миротворческих операциях, таких как Бразилия, а также из других стран, которые поддерживают Россию, например — из Белоруссии», — пишет автор доклада, эксперт в делах ООН в Колумбийском университете в США Ричард Гауэн.

По мнению Гауэна, размещение в Донбассе «голубых касок» позволит организовать региональные выборы, предусмотренные Минскими соглашениями. Некоторые дипломаты и эксперты сначала предлагали отправить в Донбасс 50 тыс. солдат, но Ричард Гауэн отметил, что развёртывание такого количества миротворцев «нереально» и что Москва будет этому противиться, пишет Le Figaro.