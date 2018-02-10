Немецкий эксперт: считая путинскую Россию врагом, Запад совершает «фатальную ошибку»

Со своей огромной, «окружённой потенциальными врагами» территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов, пишет Luzerner Zeitung. Более того, Российская Федерация уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» необходимо уважать, считает немецкий эксперт Габриеле Кроне-Шмальц.
«Запад хороший, путинская Россия — враг». Впрочем, по мнению бывшего корреспондента немецкого телеканала Das Erste и эксперта по России Габриэле Кроне-Шмальц, подобная точка зрения — «фатальная ошибка» и приводит к «опасным разногласиям», пишет Luzerner Zeitung.
На самом же деле действия Российской Федерации носят исключительно стратегически-оборонительный характер, подчёркивает Кроне-Шмальц.
«И на это (у России. — ИноТВ) есть основания, — соглашается швейцарская газета. — Со своей огромной, окружённой потенциальными врагами территорией Россия гораздо уязвимее Соединённых Штатов на своём континенте. К тому же Москва видит угрозу в масштабном расширении НАТО, которое началось после падения Берлинской стены».
Именно в этих аспектах и проявляется «неспособность Запада принять и уважать позицию России», отмечает Габриэле Кроне-Шмальц. Более того, Запад убеждён, что «его мировоззрение в моральном отношении верно и Российской Федерации необходимо навязать демократию западного образца».
Кроне-Шмальц также обращает внимание на то, что Россия уже не раз становилась «жертвой экспансионистской политики» — и «этот опыт» нужно уважать.
Чтобы посмотреть, как Москва отреагирует на инициативы Запада, направленные на снятие напряжённости, Габриеле Кроне-Шмальц даже предлагает провести своего рода тест: например, отказаться от систем ПВО в Польше или не принимать в НАТО Украину и Грузию, несмотря на то что Киев и Тбилиси этого добиваются.
Ну и, конечно же, Запад должен прекратить проводить свою «политику по демократизации» в отношении Российской Федерации, уверена бывший корреспондент немецкого телеканала Das Erste и эксперт по России Габриэле Кроне-Шмальц.
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