Die Welt: концепция Москвы в арсенале «нового Берлина» — «фатальный сигнал» для ЕС

Немецкие социал-демократы из числа тех, кто «с услужливым рвением идёт навстречу путинской автократии», похоже, всё-таки добились своего, пишет Die Welt. Партнёры по новой правящей коалиции в бундестаге «бесцеремонно» переняли стратегическую концепцию Кремля, а это уже «фатальный сигнал» для Европы, бьёт тревогу автор статьи Рихард Херцингер.

Политика в отношении Российской Федерации новой правящей, так называемой большой коалиции в немецком бундестаге «направляет по ложному пути», пишет газета Die Welt.



О том, что коалиционный договор между Христианско-демократическим союзом (ХДС), Христианским социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) написан именно «почерком социал-демократов», свидетельствуют «как минимум» пассажи текста, посвящённые России, считает автор статьи Рихард Херцингер.



«По всей видимости, здесь добилось успеха чётко обозначившееся в СДПГ течение, которое с услужливым рвением идёт навстречу путинской автократии», — убеждён журналист Die Welt.



Более того, партнёры по коалиции «бесцеремонно переняли стратегическую концепцию Кремля». А это «фатальный сигнал» для Европы, бьёт тревогу автор статьи.



В тексте коалиционного договора, поясняет Рихард Херцингер, представители ХДС, ХСС и СДПГ пишут: «Мы придерживаемся мировоззренческой концепции единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока».



Негодование журналиста немецкой газеты вызывает и то, что в соглашении партии по коалиции «невозмутимо» отмечают следующее: «Германия сильно заинтересована в хороших отношениях и тесном сотрудничестве с Россией в целях сохранения мира и решения важных международных проблем».



«А вот о разрушительной роли желанного партнёра по установлению мира в Сирии в российском пассаже текста нет вообще ни слова: нет ничего о непрекращающихся, а недавно и вовсе усилившихся российских бомбардировках мирного населения, о вызванных этим новых потоках беженцев, о применении химического оружия Асадом, которого опекает Москва», — возмущается автор статьи.



Не упоминается в тексте коалиционного договора и «информационная кибервойна Путина» против Запада, подчёркивает Рихард Херцингер.



«Зато Россию называют «нашим крупнейшим европейским соседом». И это несмотря на то, что между нами и российской границей, как известно, лежат такие страны Европы, как Польша, Прибалтийские государства, Белоруссия и Украина. Только немецкого правительства с чересчур подозрительным незнанием географии Европе и не хватало», — резюмирует журналист Die Welt.