Focus: на визит немецких депутатов в Крым Берлин ответил недовольством, а Киев — угрозами

Правительство в Берлине не одобряет визит представителей партии «Альтернатива для Германии» в Крым, а Украина уже пригрозила участникам правовыми последствиями, сообщает журнал Focus. Хотя официально поездка носит частный характер, немецкие гости делают политические заявления и критикуют антироссийские санкции ЕС. Запрет на въезд на Украину их не пугает: депутаты АдГ предпочитают в будущем снова посетить российский Крым.

Поездка восьми представителей партии «Альтернатива для Германии» в «аннексированный Россией» Крым вызвала понятную критику со стороны немецкого правительства и угрозы в принятии уголовно-процессуальных мер со стороны Украины, сообщает журнал Focus.

По мнению украинского посла в Германии Андрея Мельника, «безответственный визит» некоторых политиков АдГ в «оккупированный Крым» — это «не мелкое нарушение, а преступление».

Как поясняет издание, немецкие депутаты прибыли в субботу в Ялту рейсом через Москву. Делегация состоит из четырёх депутатов из земли Северный Рейн — Вестфалия, троих — из Берлина, одного — из Баден-Вюртемберга, а также главы объединения русских немцев в поддержку АдГ по федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Немецкие политики собираются задержаться на полуострове до 9 февраля.

Официально их визит носит частный характер и осуществляется по приглашению неправительственной организации «Региональная национально-культурная автономия немцев Крыма». Эта поездка должна способствовать улучшению российско-германских отношений. Односторонний курс на Запад не соответствует духу времени — таково мнение участников поездки.

Как отмечается в статье, несмотря на частный характер визита, депутаты делают политические заявления и критикуют антироссийские санкции ЕС. «Крым не оккупирован русскими, скорее, он снова стал частью России», — считает депутат из Северного Рейна — Вестфалии Роджер Бекамп.

Между тем официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в очередной раз подтвердил позицию Берлина, в соответствии с которой присоединение Крыма к России считается нарушающей международное право аннексией. На этом основании ЕС ввёл в отношении России экономические санкции.

«Мы принципиально критически относимся к таким визитам, но частные поездки сейчас не подвергаются санкциям, — заявил Зайберт. — Мы предупреждаем о возможных правовых последствиях на Украине, которых следует ожидать тем, кто совершает такие поездки».

В свою очередь представитель АдГ Бекамп отметил, что не опасается возможного запрета на въезд на Украину. Напротив, он надеется, что сможет снова посетить Крым. Его коллега из Берлина также раскритиковал антироссийские санкции Европы. По его словам, штрафные меры не достигли своей цели и вредят преимущественно населению. Кроме того, немецкие компании должны сами иметь возможность решать, в какие регионы им вкладывать средства.

Как пишет Focus, депутаты посетили Ливадийский дворец, летнюю резиденцию последнего русского царя, где в феврале 1945 года прошла Ялтинская конференция по послевоенному устройству Европы. Визит немецких политиков привлёк внимание российских СМИ, подчёркивает издание. Руководители фракций АдГ в Берлине и Северном Рейне — Вестфалии предпочли дистанцироваться от этой поездки. Официальный представитель АдГ в Берлине заверил журналистов, что речь идёт о частном визите, который никак не связан с фракцией или партией.

Крым был присоединён к России в 2014 году. ЕС считает произошедшее нарушающей международное право аннексией, в то время как Москва ссылается на результаты не признанного на международном уровне референдума жителей Крыма, напоминает немецкий журнал.

За последние четыре года полуостров посетили уже многие западные политики. В марте 2017 года там побывал бывший статс-секретарь Министерства обороны Вилли Виммер, которому власти Украины за это на пять лет запретили въезд в свою страну. Французские консерваторы посылали своих депутатов в Крым в 2015-м и 2016 году под руководством экс-министра транспорта. Представители Австрийской партии свободы в 2016-м и 2017 году принимали участие в Ялтинском международном экономическом форуме, предназначенном для привлечения инвестиций на полуостров, отмечает Focus.