Аксёнов объяснил американской радиостанции, чей Крым

Ни один украинский президент не уделял столько внимания Крымскому полуострову, сколько уделяет Владимир Путин, заявил в интервью NPR глава Крыма Сергей Аксёнов. Он также подчеркнул, что полуостров навсегда вернулся в состав России и больше никогда не будет частью Украины.
Радиостанция NPR пообщалась с «человеком Путина в Крыму» — Сергеем Аксёновым. Он в феврале 2014 года, когда «тяжеловооружённые российские войска» начали занимать полуостров, «вышел из тени», чтобы возглавить движение за отделение Крыма от Украины и за его дальнейшее присоединение к России.
Тогда «молниеносный» захват полуострова стал «переломным моментом», который привёл в дальнейшем к ухудшению отношений между Москвой и Западом.
«Крым никогда не вернётся в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели», — приводит издание слова Аксёнова.
Он также подчеркнул, что полуостров превратился в «неприступную крепость», которой в военном плане ничего не угрожает. Говоря о введённых после «аннексии» Крыма санкциях США и ЕС, Аксёнов отметил, что ограничительные меры слабо отразились на местной экономике.
Как пишет NPR, обычные крымчане жалуются на то, что после присоединения к России цены выросли вдвое, а доходы сократились, поскольку стало меньше отдыхающих, особенно с Украины. Кроме того, поставки товаров с украинской территории прекратились — и в итоге регион с населением 2,3 млн оказался почти в полной зависимости от паромных грузоперевозок из России.
«Спросите любого крымчанина, самое крупное изменение — это строительство Крымского моста», — отметил Аксёнов.
Этот мост откроется для движения автомобильного транспорта в этом году, а для железнодорожных перевозок его начнут использовать в 2019-м, говорится в статье. Кроме того, в этом году, как отмечает NPR, на полуострове планируется открыть две электростанции и одну автомагистраль.
По словам Сергея Аксёнова, инвестиции в инфраструктуру Крыма к 2020 году составят в целом 1 трлн рублей, или около $18 млрд.
«Ни один украинский президент не уделил столько внимания Крыму, сколько теперь уделяет Владимир Путин», — сообщил Аксёнов.
Глава Крыма также категорически отверг обвинения правозащитных организаций в том, что крымскотатарская община полуострова подвергается преследованиям.
«У нас нет политических заключённых — ни одного, — заявил Аксёнов. — Крым навсегда вернулся в состав России. Любой, кто выступает за сопротивление, выступает за кровопролитие. Разумеется, мы не можем согласиться на это и будем реагировать».
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