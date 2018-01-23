Климкин назвал предложение России вернуть военную технику из Крыма «попыткой легализовать аннексию»

Инициатива о передаче военной техники из Крыма является лишь «трюком», который Россия использует с целью «легализовать незаконную аннексию» полуострова, считает глава МИД Украины Павел Климкин. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма, но вместе с полуостровом», пишет «Украинская правда».
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение президента России Владимира Путина вернуть Украине военную технику из Крыма «попыткой легализации аннексии» полуострова. Об этом Климкин заявил 22 января во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сообщает «Украинская правда».
Климкин также отметил, что Киев до сих пор не получал никаких официальных обращений от Москвы на эту тему: «Каких-либо дипломатических нот у нас не было». По мнению дипломата, подобное заявление «страны-агрессора» свидетельствует о «попытке легализовать незаконную аннексию» Крымского полуострова, пишет «Украинская правда».
«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России. Показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идёт какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — подчеркнул украинский министр. Климкин также напомнил, что в Гаагской конвенции о правилах ведения войны написано, что «оружие должно возвращаться после заключения мира», говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику «из оккупированного Крыма», пишет «Украинская правда». По словам президента России Владимира Путина, эта техника находится в плачевном состоянии — однако командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся военная техника в Крыму была отремонтирована, говорится в статье.
В ответ на предложение России украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыма, но вместе с полуостровом». А председатель Меджлиса * крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма «унизительной подачкой» и призвал на неё не реагировать, сообщает «Украинская правда».
* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).
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