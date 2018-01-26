Frankfurter Allgemeine: детей в Крыму учат воевать, чтобы полуостров никогда не стал украинским

Российская армия проводит в Крыму дневные занятия для школьников, обучая их сапёрному делу и уходу за оружием, сообщает Frankfurter Allgemeine. Такие учения должны гарантировать, что полуостров никогда не вернётся назад на Украину, утверждает немецкое издание в видео на своём YouTube-канале.

Этих детей на полуострове Крым учат закладывать мины, устанавливать растяжки и чистить оружие. Российская армия проводит там дневные занятия для школьников. Их цель заключается в том, чтобы заинтересовать новое поколение в службе в российской армии. На этих трёх мальчиков это подействовало.

МАЛЬЧИК: Ну, вообще, всё понравилось. И метание кошки. Была возможность разбирать оружие.

ВТОРОЙ МАЛЬЧИК: Мне это было очень полезно, потому что с детства я мечтаю стать сапёром, минировать и разминировать бомбы.

Здесь 12-летних детей обучают, как устанавливать и обнаруживать растяжки, как закладывать мины и обезвреживать их. Это вещи, которые ребёнок должен уметь, считает эта женщина.

ЖЕНЩИНА: Я считаю, что такие занятия нужны. Дети должны учиться чему-то новому. Уметь защищать. Патриотизм в наших детях должен воспитываться.

Когда этим детям было по восемь лет, Крым ещё принадлежал Украине. В 2014-м Россия его аннексировала. Такие занятия должны гарантировать, что он не вернётся назад.

Дата выхода в эфир 25 января 2018 года.