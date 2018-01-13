Украинская правда: в Киеве согласны принять технику из Крыма — вместе с полуостровом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на предложение Москвы передать Киеву военные корабли из Крыма. Он посоветовал российским властям «вернуть» не только флот, но и полуостров, пишет «Украинская правда».

Украина согласна принять военные корабли и авиатехнику из «аннексированного» Крыма, но вместе с полуостровом. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Владимир Гройсман, пишет «Украинская правда».

«У меня есть встречное предложение — вместе с флотом вернуть нам Крым. Готовы принять в ближайшее время», — заявил глава украинского правительства на встрече с журналистами.

Издание напоминает, что ранее Москва предложила передать Киеву военные корабли и авиацию из «оккупированного» полуострова. При этом президент России Владимир Путин отметил, что вся эта техника находится в плачевном состоянии.

Однако командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко не согласился с этим утверждением. Он заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории Крыма, «была отремонтирована».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложение о передаче крымской техники назвал «жестом доброй воли», цель которого «сдвинуть украинское политическое урегулирование с мёртвой точки».

После «аннексии» Крыма в 2014 году Россия начала возвращать Украине «захваченную технику». Но после «вторжения в Донбасс» эта передача была приостановлена, утверждает издание. На тот момент были переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолётов и три боевых корабля.

В Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов. Среди них большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», а также спасательный буксир «Кременец», подчёркивает издание.