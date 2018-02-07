Bloomberg: новое правительство Германии увязывает ослабление санкций с выполнением Минских соглашений

Германия считает единственным условием для ослабления или снятия санкций, введённых ЕС против России, выполнение ею Минских соглашений, передаёт Bloomberg. Правительство Ангелы Меркель уже отвергло призывы глав восточногерманских земель ослабить санкции, которые наносят им ущерб.

Участники коалиционных переговоров политических партий Германии не демонстрируют никаких признаков того, что санкции ЕС против России могут быть ослаблены в ближайшее время, передаёт Bloomberg.

Христианско-демократический союз Германии (ХДС), возглавляемый Ангелой Меркель, и Христианско-социальный союз (ХСС) во время переговоров о формировании правящей коалиции согласились, что санкции ЕС против России должны остаться привязанными к выполнению Минских соглашений.

«При выполнении Минских соглашений мы готовы ослабить санкции», — цитирует издание проект коалиционного договора.

Bloomberg отмечает, что подобная «жёсткая» позиция возможных партнёров по коалиции идёт вразрез с призывами ослабить санкции со стороны глав нескольких федеральных земель Германии. По их словам, экономическое давление никак не повлияло на Россию и нанесло урон Восточной Германии.

Правительство Меркель уже отвергло эти призывы. Пресс-секретарь немецкого правительства Улрике Деммер напомнила, что санкции являются ответной мерой на «захват» Россией Крыма, а также оказание поддержки сепаратистам в Донбассе.

«Поэтому санкции, введённые ЕС, будут оставаться в силе до тех пор, пока будут сохраняться причины, по которым они были введены», — приводит Bloomberg слова Деммер.