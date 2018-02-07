Bloomberg: новое правительство Германии увязывает ослабление санкций с выполнением Минских соглашений
Участники коалиционных переговоров политических партий Германии не демонстрируют никаких признаков того, что санкции ЕС против России могут быть ослаблены в ближайшее время, передаёт Bloomberg.
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