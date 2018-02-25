Меркель и Макрон призвали Путина оказать максимальное давление на «сирийский режим» Канцлер Германии и президент Франции призвали главу Кремля Владимира Путина оказать «максимальное давление на сирийский режим», сообщает официальный правительственный сайт ФРГ. По мнению Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, сейчас крайне важно «незамедлительно и в полном объёме» выполнить условия последней резолюции Совбеза ООН о введении 30-дневного перемирия. 25 февраля 2018 Bundesregierung

Меркель и Порошенко предложили вернуть российских наблюдателей на восток Украины Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Пётр Порошенко высказались за возвращение российских офицеров к работе в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе, сообщает официальный правительственный сайт ФРГ. В этом вопросе в качестве посредников выступят Германия и Франция, заявили главы двух государств. 23 декабря 2017 Bundesregierung