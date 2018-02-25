Меркель и Макрон призвали Путина оказать максимальное давление на «сирийский режим»

Канцлер Германии и президент Франции призвали главу Кремля Владимира Путина оказать «максимальное давление на сирийский режим», сообщает официальный правительственный сайт ФРГ. По мнению Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, сейчас крайне важно «незамедлительно и в полном объёме» выполнить условия последней резолюции Совбеза ООН о введении 30-дневного перемирия.

В ходе телефонного разговора с главой Кремля канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Владимира Путина оказать «максимальное давление на сирийский режим» ради скорейшего установления перемирия в Восточной Гуте, сообщает официальный правительственный сайт ФРГ.



При этом лидеры трёх стран приветствовали единогласно принятую резолюцию Совета Безопасности ООН о введении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций в стране.



Во время телефонной беседы с Владимиром Путиным глава немецкого правительства и французский президент также подчеркнули, что сейчас крайне важно, чтобы условия резолюции Совбеза ООН были «выполнены незамедлительно и в полном объёме».

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выразили уверенность, что прекращение огня в Сирии станет «основой для продвижения усилий по поиску политического решения в рамках возглавляемого ООН процесса мирного урегулирования в Женеве».

Кроме того, немецкий и французский лидеры дали понять главе Кремля, что Германия и Франция «по-прежнему готовы сотрудничать с Россией и другими международными партнёрами ради этой цели», отмечается на официальном правительственном сайте ФРГ.