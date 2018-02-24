CNN: несмотря на разногласия между Россией и США, надежда на перемирие в Сирии есть

ООН назначила на субботу голосование по прекращению огня в Сирии. Предполагалось, что Совет Безопасности проголосует по вопросу 30-дневного перемирия в пятницу, теперь же он надеется принять решение по этому плану в субботу. Корреспондент CNN Ричард Рот расскажет о том, кто же в ООН блокирует этот план.

РИЧАРД РОТ, корреспондент CNN: Сторонники резолюции Совбеза ООН, которые призывают к 30-дневному перемирию в Сирии, сохраняют надежду на то, что голосование пройдёт в субботу в Нью-Йорке. Однако разногласия всё ещё остаются. После двухдневной дискуссии за закрытыми дверями Россия считает, что резолюция носит предвзятый характер. Москва до сих пор является ярым защитником режима Асада.

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция считают возмутительным то, что Совбез не может принять резолюцию в то самое время, как в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, гибнут сотни человек.

Постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу написала в Twitter: «Невероятно, что Россия препятствует голосованию по прекращению огня, которое открыло бы доступ к гуманитарной помощи в Сирии. Сколько ещё людей погибнут, прежде чем Совет Безопасности согласится провести это голосование? Давайте сделаем это сегодня вечером. Сирийский народ не может ждать».

Однако Совбез не смог сделать это в пятницу вечером. А постпреда Швеции, одного из авторов этой резолюции, спросили о разногласиях между Россией и США.

ОЛОФ СКУГ, постпред Швеции при ООН: Если у вас есть вопросы по поводу позиций России или США, предлагаю вам спросить их об этом. Я пытаюсь поспособствовать предметному исходу заседания Совета Безопасности. Поэтому я могу отстаивать лишь то, что мы пытаемся сделать, конкретно мы добивались принятия резолюции ещё вчера. И если учесть, что у нас происходит на месте событий, меня крайне разочаровывает то, что на данный момент мы этого не добились. Я могу лишь сказать, что мы над этим работаем, мы не сдаёмся, и надеюсь, завтра мы примем что-нибудь действенное, предметное и эффективное.

РИЧАРД РОТ: Другой соавтор резолюции, Кувейт, заявил, что Совбез был близок к тому, чтобы договориться по резолюции, но так и смог этого сделать. В Совете Безопасности состоялось уже 94 встречи по Сирии, однако пока неясно, что Москва предпримет в субботу.

Ричард Рот, CNN, ООН.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2018 года.