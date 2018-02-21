Welt: своим невмешательством в Сирии Россия дисциплинирует Асада

Стороны конфликта в Сирии утратили общего врага в лице ИГ и теперь все воюют против всех, утверждает корреспондент немецкого телеканала Welt (TV) Кристоф Ваннер. С тех пор как курды объединились с США, Россия перестала их поддерживать и предоставила Эрдогану свободу действий. Кроме того, Москва заинтересована в том, чтобы дисциплинировать Асада и показать ему, что он не способен существовать без её помощи.

Кристоф, для начала поговорим о том, что в данный момент происходит в Сирии.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt (TV): Томас, положение действительно крайне сложное. В Сирии сейчас царит глобальный хаос. Иначе в настоящее время практически и не скажешь: все сражаются против всех, потому что стороны конфликта потеряли общую цель, общего врага — «Исламское государство»*.

Террористическая организация в Сирии практически уничтожена. Под её контролем находятся лишь некоторые мелкие участки среди сирийской пустыни. И теперь все противники в Сирии снова вспомнили о собственных кровных интересах. Речь идёт о земле, о природных ресурсах, и сейчас враждебные стороны особенно активны и ведут друг с другом ожесточённые бои. Там и американцы, и русские, и курды, и иранцы, и турки, и режим Асада, а вдобавок — радикальные исламисты. Сейчас всё настолько сложно, что действительно теряется общая картина, кто с кем воюет и кто против кого объединяется, и союзники меняются чуть ли не каждый день.

Ещё раз очень коротко об этом хаотичном положении. Мы слышали о нападениях со стороны турецких войск, об атаках войск диктатора Асада. Какую роль в этой хаотичной ситуации играет Россия?

КРИСТОФ ВАННЕР: Если прицельно рассматривать область вокруг Африна, в настоящий момент русские в первую очередь наблюдают. Они заинтересованы в улучшении отношений с Эрдоганом и позволяют ему вести в Африне боевые действия, направленные против курдов. Раньше Россия поддерживала курдов, но с тех пор как курды совершенно чётко развернулись к американцам, Москва утратила к курдам интерес.

Теперь войска Асада входят в Африн, Эрдоган бомбит их, а русские просто смотрят. Я говорил по телефону с прокремлёвским политологом Алексеем Мухиным, и он сказал мне, что Москва весьма заинтересована в том, чтобы Асад получил урок и абсолютно ясно увидел, что без России он существовать не способен, потому что в последнее время Асад был уже не таким преданным, как раньше. Так что Москва пытается дисциплинировать Асада, позволяя ему угодить в западню.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2018 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.