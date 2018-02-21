Times: столкновение Анкары и Дамаска в Африне рискует обострить сирийский конфликт

Турецкая армия обстреляла из артиллерии правительственные сирийские войска, следовавшие на помощь курдам в Африне, пишет The Times. Это стало первым подобным «международным столкновением» вооружённых сил Дамаска и Анкары в многостороннем ближневосточном конфликте, отмечает издание.

Сирийские отряды, отправленные правительством Асада на север Сирии для поддержки курдских ополченцев, были обстреляны Вооружёнными силами Турции, пишет The Times. Как отмечает издание, это первое подобное «международное столкновение» армий Дамаска и Анкары в многостороннем ближневосточном конфликте.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что ему удалось убедить своего российского коллегу Владимира Путина «повлиять на режим» Башара Асада. Однако затем в интернете появилось видео, на котором проправительственные силы, радуясь и размахивая сирийскими флагами, направлялись в сторону удерживаемого курдами города Африн.

По словам издания, вскоре после публикации ролика поступили сообщения, что подконтрольная Дамаску автоколонна попала под огонь турецкой артиллерии. Представители Анкары заявили, что ей удалось остановить сирийские войска. Но, согласно другим источникам, наступление продолжается.

К настоящему времени турецкие войска захватили десять сирийских деревень и пытаются связать их с городом Аазаз, который уже находится под их контролем. Главная цель Анкары — не позволить курдским Отрядам народной самообороны (YPG) установить свою власть в приграничном регионе.

«В ближайшие дни мы стремительно начнём осаду центра Африна», — заявил Эрдоган, выступая перед турецким парламентом. Он заверил, что его военные блокируют путь в город любым внешним силам, которые решат помочь курдам.

В прошлом YPG и «режим Асада» уже пытались заключить соглашение незадолго до турецкой операции. Однако сделка сорвалась, потому что Дамаск потребовал передачи военных объектов и водружения сирийского флага над правительственными зданиями, напоминает The Times.

Представители курдского ополчения продолжают настаивать, что они не делали никаких политических уступок ради получения желаемой автономии. Вместе с тем YPG сигнализировали, что их «мини-государство» останется в составе Сирии.

Некоторые аналитики обращают внимание, что на форме отправляющихся в Африн бойцов были нашивки шиитского вооружённого формирования «Лива аль-Бакир», а не правительственных сил. Таким образом Дамаск дал понять, что эти войска являются народным ополчением, полагает издание.

Между тем, по мнению The Times, любое обострение противостояния между Дамаском и Анкарой может усложнить и без того запутанный конфликт. Американские, российские и иранские войска уже участвуют в войне, поддерживая различные стороны.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал сирийские и турецкие власти к прямым переговорам. При этом он не подтвердил заявление Эрдогана, что президент Путин согласился поддержать наступление Анкары на Африн, подчёркивает издание.