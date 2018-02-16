Independent: Эрдоган пригрозил американским войскам «османской пощёчиной»

Анкара призвала Вашингтон прекратить поддержку курдских войск в Африне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что в противном случае его войска могут двинуться на восток Сирии, где располагаются американские войска, пишет The Independent.

Власти Турции потребовали, чтобы Вашингтон прекратил поддерживать курдское ополчение в Сирии. Жёсткие заявления прозвучали на фоне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару, пишет The Independent.

Издание напоминает, что в прошлом месяце турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь» против курдского анклава в сирийском Африне. В результате боестолкновений уже погибли десятки мирных жителей и военнослужащих с обеих сторон.

С начала конфликта в Сирии в 2011 году курдам удалось создать полуавтономное образование на севере страны. Однако, по мнению турецких властей, местные Отряды народной самообороны (YPG) являются ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую признаёт террористической организацией не только Анкара, но и Вашингтон с Брюсселем.

YPG входят в более широкую коалицию — Демократические силы Сирии (ДСС), — которая пользовалась поддержкой Запада и зарекомендовала себя «самой эффективной наземной силой» в войне с «Исламским государством»*. В январе США пообещали, что продолжат помогать YPG и ДСС, чтобы не дать джихадистам организовать новую группировку. Эта стратегия разозлила Турцию и усугубила «и без того непростые отношения» между двумя союзниками по НАТО, утверждается в статье.

«Мы требуем, чтобы эти отношения прекратились. То есть мы хотим, чтобы они (американцы. — ИноТВ) перестали оказывать какую-либо поддержку сирийскому подразделению РПК — YPG», — заявил после встречи со своим американским коллегой глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с не менее бескомпромиссным заявлением. Он предупредил, что поддерживаемые Анкарой силы в Африне могут двинуться на восток к Манбиджу, где базируются американские войска.

Глава государства пообещал, что военнослужащие США, которые встанут на пути турецких войск, получат «османскую пощёчину». Таким образом Эрдоган сделал отсылку к легендарному удару открытой ладонью, который якобы способен сбить с ног или даже убить противника, поясняет издание.

В Госдепартаменте США к этому «шквалу требований» отнеслись с безразличием. Пресс-секретарь ведомства Хёзер Науэрт заявила: «Мы привыкли к подобной риторике со стороны турецкого правительства или иных правительств… Нас это особо не раздражает».

Тем не менее, подчёркивается в статье, турецкая операция в Африне беспокоит Соединённые Штаты. Вашингтон опасается, что военное вмешательство Анкары может подорвать усилия «по сдерживанию спящих ячеек ИГ и терактов».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.