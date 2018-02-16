NI: чтобы ослабить напряжённость с Россией и Ираном, Турция пытается настроить их против США

Турция предпринимает в Сирии попытки настроить Россию и Иран против Соединённых Штатов, утверждает обозреватель The National Interest Гёнюл Тол. Как поясняет автор материала, таким образом Анкара стремится ослабить растущую напряжённость с Москвой и Тегераном.

В Сирии Анкара пытается обратить Россию и Иран против США, пишет в своей статье для The National Interest директор программы исследований Турции при американском Институте Ближнего Востока Гёнюл Тол.

В ходе недавнего выступления, отмечает автор статьи, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты, отправляя на север Сирии помощь местным ополченцам-курдам, действуют против интересов Турции, Ирана и, возможно, России.

«Если Соединённые Штаты говорят, что отправляют пять тысяч грузовиков и две тысячи грузовых самолётов с оружием для борьбы против ИГ*, мы в это не верим, — заявил Эрдоган, выступая в парламенте перед членами правящей Партии справедливости и развития. — Это означает, что у вас (США) имеются расчёты против Турции и Ирана, и, возможно, России».

Укрепляя «единый фронт антиамериканских настроений» во всех трёх странах, Эрдоган стремится таким образом ослабить растущую напряжённость с Россией и Ираном и наладить с ними связи.

«Если он преуспеет в этом направлении, то в преддверии визита в Анкару госсекретаря Рекса Тиллерсона Вашингтону придётся иметь дело с менее склонной к компромиссу Турцией», — пишет Гёнюл Тол.

Как отмечается в статье, заявление Эрдогана прозвучало на фоне роста напряжённости между Турцией, Россией и Ираном по сирийскому вопросу. Москва недовольна тем, что Анкара не смогла ослабить влияние террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на провинцию Идлиб. А у Ирана и «режима Асада» всё больший дискомфорт вызывает ввод турецких войск в Африн.

Обозреватель The National Interest указывает, что в настоящее время Соединённым Штатам предстоит сделать непростой выбор. Турция требует вывода курдских сил из сирийского города Манбидж. Если США согласятся на это, то под угрозой окажутся планы Вашингтона по стабилизации обширных территорий на северо-востоке Сирии. Если же Америка не согласится, то её отношения с союзником по НАТО могут, как заявил министр иностранных дел Турции, «полностью развалиться».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.