Daily Sabah Оригинал

Daily Sabah: в 2020 году Россия и Турция собираются подписать контракт на вторую партию С-400

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Москва и Анкара в 2020 году планируют подписать контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРК С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник. Как отмечает издание, в новом соглашении будет также оговорена частичная локализация производства, то есть турецкие фирмы займутся изготовлением некоторых не критически важных комплектующих системы.
Daily Sabah: в 2020 году Россия и Турция собираются подписать контракт на вторую партию С-400
Reuters
В 2020 году Турция подпишет с Россией соглашение на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник.
 
«По завершении поставки первого полка в мае — июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021-м. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту», — заявил источник одному из российских информационных агентств.
 
По словам анонимного источника, в новой сделке будет предусмотрена частичная локализация производства. Как поясняется в статье, турецкие компании будут изготавливать некоторые комплектующие ЗРК С-400, которые не имеют «критически важного значения».
 
В декабре прошлого года Турция официально подписала соглашение о покупке у России ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд. Эти зенитно-ракетные комплексы являются самыми передовыми системами противовоздушной обороны России, говорится в статье.
 
Как отмечает Daily Sabah, Турция станет первой страной НАТО, купившей у Москвы этот зенитно-ракетный комплекс. Анкара планирует использовать его для защиты против угроз в своём регионе, указывает издание.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Daily Sabah Турция Европа
теги
ЗРК НАТО Россия С-400 Турция
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров