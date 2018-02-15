Daily Sabah: в 2020 году Россия и Турция собираются подписать контракт на вторую партию С-400

В 2020 году Турция подпишет с Россией соглашение на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400, сообщает Daily Sabah со ссылкой на неназванный российский источник.

«По завершении поставки первого полка в мае — июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021-м. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту», — заявил источник одному из российских информационных агентств.

По словам анонимного источника, в новой сделке будет предусмотрена частичная локализация производства. Как поясняется в статье, турецкие компании будут изготавливать некоторые комплектующие ЗРК С-400, которые не имеют «критически важного значения».

В декабре прошлого года Турция официально подписала соглашение о покупке у России ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд. Эти зенитно-ракетные комплексы являются самыми передовыми системами противовоздушной обороны России, говорится в статье.

Как отмечает Daily Sabah, Турция станет первой страной НАТО, купившей у Москвы этот зенитно-ракетный комплекс. Анкара планирует использовать его для защиты против угроз в своём регионе, указывает издание.