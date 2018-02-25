Canal 24 Horas: СБ ООН проголосовал за 30-дневное перемирие в Сирии

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций в стране, передаёт Canal 24 Horas. При этом на заседании США обвинили Россию в задержке принятия резолюции, подготовленной Кувейтом и Швецией.

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, которая требует установления 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и проведения гуманитарных операций в стране. Текст данной резолюции гласит, что он должен вступить в силу «без промедления», но не устанавливает конкретную дату.



«Меньшее, что мы можем сделать», — сказал посол Кувейта, страны, которая совместно со Швецией составила принятый документ. В конце концов, 15 членов Совета Безопасности приняли единогласное решение, но внесли изменения в первоначальный текст резолюции.Резолюция 2401 требует прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарную паузу, по меньшей мере, на 30 дней на всей территории Сирии.



Но если изначально проект гласил, что режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции, сейчас речь идёт о его вступлении в силу «без промедления». Текст резолюции не называет дату установления перемирия, а также перемирие не распространяется на военные операции против террористических группировок «Аль-Каида»* и «ан-Нусра» **.



Ситуация уже сложная, Россия, например, заявляет, что многие группы ополченцев, которые действуют в Гуте, — террористические группировки. Не помогает также и обмен обвинениями на заседании Совета Безопасности. США выражают сомнения, что Сирия будет соблюдать режим прекращения огня, и обвиняют Россию в задержке подписания соглашения.



НИККИ ХЕЙЛИ, постпред США при ООН: Каждую минуту, которую Совет ждал Россию, человеческие страдания множились. Проголосовать стало моральной ответственностью для всех, но не для России, не для Сирии, не для Ирана. И я должна спросить: почему?



Россия воспринимает вмешательство США в Сирии как агрессию против суверенитета страны и предупреждает:



ВАСИЛИЙ НЕБЕНЗЯ, постоянный представитель России при ООН: Мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.



Сирия предупреждает, что не позволит террористам совершать атаки на Дамаск и сообщает об угрозе, исходящей от военного присутствия США, от которого страна будет защищаться, ссылаясь на статью 51 Устава ООН.



ДЖАФАРИ БАШАР, постоянный представитель Сирии при ООН: Моя страна имеет право защищаться всеми законными способами. Существует военное присутствие, колониальное присутствие США, и у нас есть право ответить на эту угрозу в соответствии с Уставом.



«Это меньшее, что мы могли сделать», — заявляют Кувейт и Швеция, которые ожидают, что перемирие будет иметь реальный результат и подарит надежду гражданскому населению.



Дата выхода в эфир 25 февраля 2018 года.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.