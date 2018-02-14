Focus: Россия укрепляет военную авиацию новыми истребителями

Россия продолжает активно модернизировать свои боевые самолёты, сообщает Focus Online. Российские ВКС получили подкрепление в виде новой партии истребителей Су-30СМ — существенно улучшенной версии высокоманёвренного истребителя Су-27. Су-30СМ уже показали себя в Сирии, где они применялись для сопровождения стратегических бомбардировщиков и наносили удары по позициям террористов.

Российские военно-воздушные силы получили подкрепление. В заводском цеху в Иркутске проходит последний этап сборки новых поступлений, в том числе 14 истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых самолётов Як-130.

Су-30СМ — это основательно модернизированный вариант проверенного Су-27. Известный своей манёвренностью истребитель был впервые принят на вооружение в 1985 году. Су-30СМ представляет собой двухместный многоцелевой истребитель. От своих предшественников он отличается среди прочего управлением вектора тяги двигателя и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием. Он не обладает характеристиками технологии «стелс», поэтому производитель называет его истребителем поколения 4++.

В настоящее время в распоряжении российских военно-воздушных сил находится около 100 Су-30СМ. Они уже применялись в Сирии. Там они сопровождали стратегические бомбардировщики. Однако, помимо этого, они также поддерживали сирийскую армию, поражая наземные цели в борьбе с террористами. Новые боевые самолёты показывают, что Россия продолжает модернизировать свой в значительной мере устаревший самолётный парк.