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Daily Sabah: Россия попросила у Турции помощь в получении обломков Су-25

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Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah. Полученные обломки, по мнению ведомства, помогут установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25.
Daily Sabah: Россия попросила у Турции помощь в получении обломков Су-25
Reuters
Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah.
 
Боевики «Аль-Каиды»* в субботу объявили о своей причастности к произошедшему. Российские власти заявили, что пилот штурмовика вёл перестрелку с боевиками, а затем подорвал себя гранатой.
 
«Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25», — говорится в сообщении ведомства.
 
Как отмечает издание, Минобороны России также добавило, что оно попросило Турцию помочь получить обломки для того, чтобы установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25.
 
Штурмовик был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Сбитый в прошлые выходные Су-25 — это первый подобный инцидент с сентября 2015 года, когда Россия развернула военно-воздушную кампанию.
 
В последние недели правительственные войска, поддерживаемые Россией с воздуха, увеличили количество нападений на Идлиб, несмотря на то что провинция была объявлена «зоной деэскалации», сообщает The Daily Sabah.
 
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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источник
Daily Sabah Турция Европа
теги
Аль-Каида вооруженный конфликт истребитель Россия Сирия Су-25 Турция
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