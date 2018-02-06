Daily Sabah: Россия попросила у Турции помощь в получении обломков Су-25

Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah. Полученные обломки, по мнению ведомства, помогут установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25.

Минобороны России попросило Турцию оказать содействие в получении обломков российского штурмовика Су-25, который был сбит в сирийской провинции Идлиб в прошлые выходные, сообщает The Daily Sabah.

Боевики «Аль-Каиды»* в субботу объявили о своей причастности к произошедшему. Российские власти заявили, что пилот штурмовика вёл перестрелку с боевиками, а затем подорвал себя гранатой.

«Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает издание, Минобороны России также добавило, что оно попросило Турцию помочь получить обломки для того, чтобы установить происхождение оружия, из которого был сбит Су-25.

Штурмовик был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Сбитый в прошлые выходные Су-25 — это первый подобный инцидент с сентября 2015 года, когда Россия развернула военно-воздушную кампанию.

В последние недели правительственные войска, поддерживаемые Россией с воздуха, увеличили количество нападений на Идлиб, несмотря на то что провинция была объявлена «зоной деэскалации», сообщает The Daily Sabah.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.