CBS NEWS: в США обнародовали видеодоказательство небезопасного манёвра российского истребителя во время перехвата

Пентагон опубликовал видеозапись «небезопасного» перехвата американского самолёта-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Чёрным морем, предаёт CBS News. В ходе перехвата, длившегося 2 часа 40 минут, российский борт пересёк траекторию полёта EP-3, из-за чего американский самолёт оказался в зоне турбулентности, сообщили в ВМС США.

ВМС США опубликовали видеозапись инцидента с перехватом американского самолёта российским истребителем в открытом воздушном пространстве над Чёрным морем, передаёт CBS News.

Опубликованное на YouTube видео длится всего несколько секунд, однако, согласно сопроводительной подписи к видеозаписи, «перехват длился 2 часа 40 минут».

Как сообщает Пентагон, в ходе перехвата, который произошёл в понедельник, российский истребитель Су-27 приблизился к американскому самолёту ВМС EP-3 Aries на расстояние 5 футов (порядка 1,5 м) и пересёк траекторию его полёта, из-за чего EP-3 попал в зону турбулентности. Представители ВМС США сочли перехват «небезопасным».

Как напоминает CBS, представитель Пентагона Памела Кунце в понедельник отметила, что российские ВВС «вправе» летать в открытом воздушном пространстве, однако «должны вести себя соответственно международным стандартам с целью обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов».

По заявлениям Пентагона, американский самолёт «действовал в соответствии с международным правом» и не провоцировал Россию.

В понедельник Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором выразил «глубочайшую озабоченность» инцидентом и объявил, что Россия «грубо нарушает действующие соглашения и международное право».

«Это всего лишь очередной пример действий российских военных с нарушением международных норм и соглашений», — цитирует CBS текст заявления.

Вашингтон также призвал Россию прекратить подобные действия во избежание просчётов, опасных инцидентов и воздушных столкновений.

Как отмечает телеканал, этот инцидент стал последним в череде подобных потенциально опасных ситуаций с участием российских и американских самолётов над Чёрным морем.