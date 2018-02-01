CBS NEWS: в США обнародовали видеодоказательство небезопасного манёвра российского истребителя во время перехвата
ВМС США опубликовали видеозапись инцидента с перехватом американского самолёта российским истребителем в открытом воздушном пространстве над Чёрным морем, передаёт CBS News.
Опубликованное на YouTube видео длится всего несколько секунд, однако, согласно сопроводительной подписи к видеозаписи, «перехват длился 2 часа 40 минут».
Как сообщает Пентагон, в ходе перехвата, который произошёл в понедельник, российский истребитель Су-27 приблизился к американскому самолёту ВМС EP-3 Aries на расстояние 5 футов (порядка 1,5 м) и пересёк траекторию его полёта, из-за чего EP-3 попал в зону турбулентности. Представители ВМС США сочли перехват «небезопасным».
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