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Daily Star: спустя несколько часов после инцидента с Су-27 в воздух подняли «Убийцу подводных лодок»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Спустя всего несколько часов после того, как российский Су-27 совершил «небезопасный» перехват воздушного разведчика США над Чёрным морем, американский самолёт P-8A Poseidon, прозванный «Убийцей подводных лодок», взял курс на Балтику, передаёт Daily Star. Таблоид подчёркивает, что ВМС США пока не обнародовали подробности его боевой задачи.
Daily Star: спустя несколько часов после инцидента с Су-27 в воздух подняли «Убийцу подводных лодок»
Reuters

Этим утром Военно-морские силы США направили патрульный самолёт P-8A Poseidon, получивший название «Убийца подводных лодок», с авиабазы Милденхолл в графстве Суффолк (Англия) в сторону Балтийского моря, передаёт Daily Star.

Издание отмечает, что, согласно данным мониторинга, самолёт стоимостью $150 млн взял курс на Прибалтику. Однако ВМС США, которые работают в партнёрстве с НАТО с целью защиты Прибалтийских стран, пока не обнародовали подробности его боевого задания.
 
Между тем лётные трекеры показывают, что другой американский самолёт-разведчик, Boeing RC-135, был направлен в Восточную Польшу.
 
По словам автора статьи, в Балтийском регионе обостряется напряжённость в связи с обвинениями со стороны НАТО в адрес России по поводу того, что российский самолёт, пытаясь избежать обнаружения на границе европейского воздушного пространства, создал опасность столкновения с гражданским самолётом.
 
Кроме того, по словам американских военных чиновников, в понедельник российский Су-27 прошёл всего в 1,5 м от самолёта-разведчика ВМС США над Чёрным морем. Издание отмечает, что во время перехвата американского самолёта-разведчика, который длился 2 часа 40 минут, российский истребитель пролетел непосредственно через траекторию полёта EP-3 Aries.
 
В США обвинили российских пилотов в «вопиющем нарушении существующих соглашений и международного права», а Россию — в том, что она поставила под угрозу экипаж самолёта, «грубо нарушив существующие соглашения», при попытке «небезопасного» перехвата американского самолёта EP-3.
 
«Это всего лишь последний пример российской военной деятельности, игнорирующей международные нормы и соглашения», — приводит издание слова Хезер Науэрт, пресс-секретаря Госдепартамента США.
 
«Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные действия, которые увеличивают риск ошибки в расчётах, опасность для экипажей с обеих сторон и столкновения в воздухе», — добавила Науэрт.
 
При этом в Министерстве обороны России заявили, что истребитель летел «строго в соответствии с международными правилами», сообщает Daily Star.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Daily Star Великобритания Европа
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