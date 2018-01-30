Daily Star: спустя несколько часов после инцидента с Су-27 в воздух подняли «Убийцу подводных лодок»

Спустя всего несколько часов после того, как российский Су-27 совершил «небезопасный» перехват воздушного разведчика США над Чёрным морем, американский самолёт P-8A Poseidon, прозванный «Убийцей подводных лодок», взял курс на Балтику, передаёт Daily Star. Таблоид подчёркивает, что ВМС США пока не обнародовали подробности его боевой задачи.

Этим утром Военно-морские силы США направили патрульный самолёт P-8A Poseidon, получивший название «Убийца подводных лодок», с авиабазы Милденхолл в графстве Суффолк (Англия) в сторону Балтийского моря, передаёт Daily Star.

Издание отмечает, что, согласно данным мониторинга, самолёт стоимостью $150 млн взял курс на Прибалтику. Однако ВМС США, которые работают в партнёрстве с НАТО с целью защиты Прибалтийских стран, пока не обнародовали подробности его боевого задания.

Между тем лётные трекеры показывают, что другой американский самолёт-разведчик, Boeing RC-135, был направлен в Восточную Польшу.

По словам автора статьи, в Балтийском регионе обостряется напряжённость в связи с обвинениями со стороны НАТО в адрес России по поводу того, что российский самолёт, пытаясь избежать обнаружения на границе европейского воздушного пространства, создал опасность столкновения с гражданским самолётом.

Кроме того, по словам американских военных чиновников, в понедельник российский Су-27 прошёл всего в 1,5 м от самолёта-разведчика ВМС США над Чёрным морем. Издание отмечает, что во время перехвата американского самолёта-разведчика, который длился 2 часа 40 минут, российский истребитель пролетел непосредственно через траекторию полёта EP-3 Aries.

В США обвинили российских пилотов в «вопиющем нарушении существующих соглашений и международного права», а Россию — в том, что она поставила под угрозу экипаж самолёта, «грубо нарушив существующие соглашения», при попытке «небезопасного» перехвата американского самолёта EP-3.

«Это всего лишь последний пример российской военной деятельности, игнорирующей международные нормы и соглашения», — приводит издание слова Хезер Науэрт, пресс-секретаря Госдепартамента США.

«Мы призываем Россию прекратить эти небезопасные действия, которые увеличивают риск ошибки в расчётах, опасность для экипажей с обеих сторон и столкновения в воздухе», — добавила Науэрт.

При этом в Министерстве обороны России заявили, что истребитель летел «строго в соответствии с международными правилами», сообщает Daily Star.