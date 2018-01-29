Sina: Су-57 с новым двигателем оставит китайское авиастроение далеко позади

В декабре к лётным испытаниям в России приступил 10-й опытный образец истребителя Су-57, оснащённый двигателем «второго этапа», который позволяет приобрести наибольшие стелс-возможности при сохранении высокой манёвренности. И судя по лётным характеристикам, новый российский самолёт способен превзойти F-22 и оставить китайских авиастроителей далеко позади, пишет Sina.com.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров недавно рассказал журналистам, что лётные испытания нового российского истребителя Су-57 с двигателем «второго этапа» продлятся около трёх лет. А первый полёт с новым двигателем Су-57 уже совершил 5 декабря 2017 года, сообщает Sina.com. За штурвалом машины во время испытательного полёта, который продлился 17 минут, был шеф-пилот компании «Сухой» Сергей Богдан, носящий звание Героя Российской Федерации, говорится в статье.

В начале января 2018 года также стало известно, что к лётным испытаниям приступил уже десятый опытный образец истребителя Су-57, оснащённый первой версией двигателя. Сообщалось также, что первая «установочная партия» для передачи Министерству обороны России будет состоять из 12 истребителей, оснащённых двигателем «первого этапа», пишет Sina.com.

Судя по опубликованным фотографиям, сопло нового двигателя «второго этапа» имеет зубчатую внешнюю кромку и ровную внутреннюю поверхность. Это позволяет силовой установке приобрести наибольшие стелс-возможности, при этом сохраняя высокую манёвренность, подчёркивается в статье. Манёвры в полете стимулируют смешивание горячего воздуха из двигателя и сравнительно холодного воздуха окружающей среды. Кроме того, между внутренней поверхностью и внешней кромкой может пройти поток холодного воздуха, позволяющий снизить инфракрасную видимость Су-57, поясняет Sina.com.

При этом конструкция сопла нового российского двигателя весьма схожа с той, что применяется компанией General Electric при создании американских истребителей, отмечает автор: «Их общая особенность состоит в сжатии-расширении силового привода. В то же время крыльчатки компрессора нового российского двигателя оснащены радиопоглощающей конструкцией, которая значительно повысит манёвренность и незаметность Су-57, даст ему возможность развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость».

Учитывая эти характеристики, новый российский истребитель с двигателем нового поколения способен превзойти F-22, полагает автор. «Успешное использование нового двигателя, силовой установки для Су-57 доказывает, что Россия обладает огромным потенциалом в авиастроении и может создать высокоинтеллектуальные цифровые системы. Су-57 с новым двигателем может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, оставляя китайское авиастроение далеко позади», — заключает Sina.com.