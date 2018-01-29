Sina: Су-57 с новым двигателем оставит китайское авиастроение далеко позади В декабре к лётным испытаниям в России приступил 10-й опытный образец истребителя Су-57, оснащённый двигателем «второго этапа», который позволяет приобрести наибольшие стелс-возможности при сохранении высокой манёвренности. И судя по лётным характеристикам, новый российский самолёт способен превзойти F-22 и оставить китайских авиастроителей далеко позади, пишет Sina.com. 29 января 2018 Sina.com

Sina: Медведев в Пекине пообещал расширить китайский безвиз Во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в Пекине Дмитрий Медведев с удовольствием отметил, что число туристов из Поднебесной в России стремительно растёт. При этом премьер-министр также рассказал, какие меры принимает российское правительство, чтобы упростить визовый режим для китайских граждан. 1 ноября 2017 Sina.com

Китайский блогер разобрался в «длинных, как поезда», русских именах Полные имена россиян, «простирающиеся до небес», часто заставляют китайцев путаться: невозможно разобраться, где что, да и выговорить проблематично, пишет блогер портала sina.com. Впрочем, благодаря тем же фамилиям и отчествам можно ближе познакомиться с историей семьи, сделать выводы о происхождении человека и его предков. Так что не зря говорят, что русские имена скрывают в себе «целые тайны», отмечает автор. 28 февраля 2017 Sina.com

Sina.com: Китай убережёт Россию от очередного обмана США Даже если новый президент США Дональд Трамп очень хочет сблизиться с Россией для совместного сдерживания Поднебесной, у него вряд ли что-то получится, считает sina.com. Во-первых, уже два раза обжёгшись отношениями с Вашингтоном, Москва не спешит ему доверять, а во-вторых — слишком прочно держится устоявшийся мировой порядок. Поэтому портал считает, что России необходимо оставаться с Китаем — и вместе они «стащат США со священного алтаря». 6 февраля 2017 Sina.com

Sina: в Праздник весны китайский врач не оставил россиян без ночлега В разгар многодневных празднований китайского Нового года в одну из больниц провинции Сычуань пришли молодой человек и девушка из России, пишет sina.com. С немалым трудом сотрудникам клиники удалось выяснить, что пара путешествовала по Китаю и, потратив все деньги, решила заночевать в больнице. Главврач Ван Лисинь лично отвёз туристов в ближайшую гостиницу и оплатил им номер, отмечает портал. 6 февраля 2017 Sina.com

Sina.com объяснил, почему китайцы снова уступили русским на Армейских играх На Армейских международных играх–2016 китайские танкисты выступали лучше, чем в прошлые годы, но все равно заняли второе место. По мнению экспертов sina.com, причины кроются в том, что условия соревнований слишком далеки от реальных боевых действий, в которых китайцы могли бы себя проявить еще лучше. При этом портал отдает должное блестящему мастерству российских команд: они оказались на голову выше. 15 августа 2016 Sina.com

Sina: «Вонючий доуфу» для россиянина стал средством признания в любви Ради девушки, которая ему нравится, молодой человек из России, проживающий сейчас в китайском Сиане, решил научиться готовить ее любимое блюдо – «вонючий доуфу», пишет sina.com. Чтобы сделать девушке сюрприз, россиянин пошел в подмастерья в одну из местных закусочных, чтобы научиться его готовить. Хозяева заведения и посетители считают такой способ признания в любви очень романтичным. 23 ноября 2015 Sina.com

Китайский блогер: Россия воюет успешно, потому что не осторожничает Хотя Запад часто выражает сомнения относительно операции России в Сирии, ему приходится признать ее эффективность, отмечает блогер китайского портала sina.com. Все потому, что Москва, в отличие от Вашингтона, не «осторожничает», боясь спутать ИГ, оппозиционные группы или мирные объекты. Ее самолеты бомбят всех, поэтому их удары так смертоносны. 19 октября 2015 Sina.com

Sina.com: Россия вывела «головную боль Америки» на новый уровень Россия собирается возродить производство боевых железнодорожных ракетных комплексов – «поездов смерти», которые в период холодной войны были для США настоящей «головной болью», сообщает sina.com. По словам члена экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского, воссозданные комплексы выйдут на новый технический уровень. А из-за своей схожести с обычными поездами и разветвленности российских железных дорог они будут практически неуловимы. 26 сентября 2015 Sina.com

Sina.com: Путин пришел на парад последним на правах друга Из всех мировых лидеров, приехавших на военный парад в Пекине, китайский лидер Си Цзиньпин последним встречал Владимира Путина. По мнению китайских экспертов, это знак особого уважения к России, а также дружеских отношений между главами двух стран. Также китайские интернет-пользователи были растроганы появлением на празднике 10-летнего сына белорусского президента Александра Лукашенко, ведь это свидетельствует о тесных отношениях между Китаем и Белоруссией. 3 сентября 2015 Sina.com