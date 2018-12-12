Sina.com Оригинал

Sina: поворотный момент в отношениях с Россией помог Абэ выбрать иероглиф года

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По мнению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, лучше всего уходящий год характеризует иероглиф «поворот», пишет Sina. Как пояснил лидер, его выбор обусловлен «поворотным моментом» как в отношениях с Россией, так и внутри японского общества.
Sina: поворотный момент в отношениях с Россией помог Абэ выбрать иероглиф года
Reuters

Недавно журналисты спросили премьер-министра Японии Синдзо Абэ, какой, по его мнению, иероглиф символизирует уходящий год. Лидер страны ответил, что лучше всего 2018 год характеризует иероглиф 轉, который имеет значение «поворот», сообщает информационный сайт Sina.

В первую очередь, «поворот» — это поворотный момент в отношениях с Россией и в переговорах с президентом Владимиром Путиным. Но кроме того, по словам Абе, «поворот» символизирует новое, молодое поколение японцев, которое начинает играть всё более весомую роль в обществе. Ярким представителем молодёжи Абэ назвал фигуриста Юдзуру Ханю, золотого медалиста Олимпиады в Сочи, который защитил свой титул в Пхёнчхане и недавно одержал победу на Гран-при России.

Как отмечает портал, в конце каждого года, чтобы подвести своеобразный итог, японцы часто выбирают один иероглиф. Ассоциация проверки иероглифической грамотности страны проводит ежегодный конкурс, в котором японцы могут проголосовать за понравившийся иероглиф. В 2018 году победителем народного голосования стал災, что означает «бедствие», и это говорит об обеспокоенности японцев стихийными катаклизмами как внутри страны, так и за её пределами.   

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sina.com Китай Азия
теги
геополитика культура Новый год Россия Синдзо Абэ сотрудничество традиции Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров