Nikkei Asian Review Оригинал

Nikkei: половина японцев согласна и на два острова Южных Курил — для начала

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Вместо возвращения всех Южных Курил сразу 46% японцев готовы для начала добиваться передачи двух островов, пишет Nikkei Asian Review. Именно такой новый подход к переговорам с Россией, по всей видимости, избрал Синдзо Абэ. Впрочем, судя по опросам, довольствоваться только двумя островами согласны лишь 5% респондентов.
Nikkei: половина японцев согласна и на два острова Южных Курил — для начала
Reuters

Как показывают последние опросы, почти половина японской общественности поддерживает идею о первостепенном возвращении двух островов Южных Курил, на которые претендует Токио, вместо всех четырёх сразу, сообщает Nikkei Asian Review.

Портал напоминает, что острова, которые японцы называют «северными территориями», находятся в ведомстве России. Из-за территориального вопроса, возникшего по окончании Второй мировой войны, страны до сих пор так и не подписали мирное соглашение.

За то, чтобы сначала добиться возвращения двух островов, проголосовало 46% опрошенных. 33% заявили, что будут настаивать на всех четырёх сразу. Впрочем, довольствоваться лишь двумя островами готовы лишь 5% респондентов.

Nikkei Asian Review напоминает, что на встрече 14 ноября в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации мирных переговоров на основе совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, Советский Союз выразил готовность вернуть Токио два из четырёх островов — Хабомаи и Шикотан.

Эксперты полагают, что Абэ изменил свою тактику и вместо обсуждения сразу всех «северных территорий» готов сначала добиваться возвращения двух островов. С этим подходом согласились по большей части сторонники правящей Либерально-демократической партии.

В целом, как подчёркивает японский ресурс, по сравнению с последним опросом в ноябре 2016 года возвращение сначала двух островов поддержало ещё больше человек — 60% респондентов.

Кроме того, как выяснили организаторы опроса, большинство японцев положительно относятся к переговорам о подписании мирного договора с Россией. Однако 45% считают, что, вопреки предложению Владимира Путина о соглашении без предварительных условий, мир с Москвой без урегулирования территориального вопроса заключать нельзя.

В ближайшее время лидеры двух стран встретятся вновь — на этот раз на саммите G20 в Аргентине, а в январе Абэ приедет в Россию, отмечает Nikkei Asian Review. 

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Nikkei Asian Review Япония Азия
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