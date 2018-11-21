Sky: северокорейский перебежчик объяснил, почему молодёжь не уважает Ким Чен Ына

В своём первом интервью сбежавший из КНДР 25-летний военнослужащий О Чон Сон сообщил, что 80% его сверстников не поддерживают руководство страны. По словам перебежчика, молодые северокорейцы нелояльны властям из-за существующей наследственной системы, которая не позволяет стать у власти человеку, «способному прокормить народ».

25-летний военнослужащий О Чон Сон, совершивший побег из Северной Кореи в прошлом году, дал первое интервью. Он рассказал, что его сверстники не испытывают уважения по отношению к Ким Чен Ыну, передаёт Sky news.

«На Севере люди, особенно молодое поколение, относятся с безразличием друг к другу, политике и лидерам. Там не существует чувства преданности», — заявил О Чон Сон в беседе с журналистами японской газеты Sankei Shimbun.

По словам перебежчика, он происходит из семьи генерал-майора. Но несмотря на привилегированное положение и принадлежность к «высшему классу», молодой человек никогда не относился к руководству страны с особым пиететом.

«Скорее всего, 80% моего поколения это не интересует, и они не считают, что должны быть лояльны. Это естественно, ведь в существующей наследственной системе власть передаётся вне зависимости от того, сможет ли новый лидер прокормить народ», — добавил О Чон Сон.

Молодой человек отверг ранее появлявшуюся в прессе версию, что он сбежал из КНДР после совершения убийства. О Чон Сон пояснил, что поссорился с товарищем, когда они сидели и выпивали. По дороге назад в свою часть он проскочил мимо блокпоста. Опасаясь, что его казнят, он решил ехать в сторону Южной Кореи.

При побеге О Чон Сон получил тяжёлые ранения. Но, по его признанию, он не сожалеет о принятом решении и не держит зла на бывших товарищей. «Если бы они не стали стрелять, то их ждало бы суровое наказание, — отметил он. — Так что, на их месте я поступил бы так же».