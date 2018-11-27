Mainichi: военный союз с Америкой осложнит для Японии переговоры по Курилам

Хотя часть Южных Курил для России не так важна стратегически, Москва не горит желанием отдавать её Японии, опасаясь, что Токио разместит там союзные американские силы, пишет Mainichi Shimbun. Токио, хотя и говорит о демилитаризации островов, вряд ли сможет дать Москве официальные гарантии, ведь тогда ему придётся объясняться перед Вашингтоном.

Из-за опасений России относительно потенциального размещения американских военных баз на Южных Курилах, в случае если она согласится вернуть их Японии, Токио оказался в весьма сложной ситуации. Возможно, ему придётся решать, что важнее — вернуть свои территории или сохранить союз с США, пишет Mainichi Shimbun.



На теледебатах 17 сентября, проводившихся накануне выборов лидера правящей в Японии Либерально-демократической партии, действующий премьер-министр Синдзо Абэ коснулся вопроса Южных Курил. Токио именует острова «северными территориями» и считает, что Советских Союз оккупировал их в конце Второй мировой войны.



Абэ подчеркнул, что «северные территории — регион, имеющий большое значение для безопасности России», и что в текущих переговорах с Москвой этому вопросу уделяется много внимания. Как отмечает издание, комментарий японского премьера явно касался сделанного за несколько дней до этого заявления президента Владимира Путина. Российский лидер отметил, что Москва обеспокоена многими вопросами касательно военного альянса в регионе. По мнению Mainichi, эти слова, произнесённые на саммите во Владивостоке, на котором присутствовал и Абэ, относились к союзу Японии и США.



Как напоминает газета, вместе с японским островом Хоккайдо и российской Камчаткой Южные Курилы отделяют Охотское море от Тихого океана. В период холодной войны эту область усиленно патрулировали советские подлодки, оснащённые ракетами с ядерными боеголовками, способными при необходимости осуществить удар по территории США. По сути, благодаря своему свободному доступу в Охотское море и ограниченному для Америки, Москва может по-прежнему сдерживать Вашингтон.



На немалую значимость Южных Курил указывает и тот факт, что Россия разместила на двух самых крупных островах цепи, Итурупе и Кунашире, 3,5 тыс. военных. Правда, как обращает внимание политолог Синдзи Хиодо из японского Национального института оборонных исследований, на два самых маленьких острова, Хабомаи и Шикотан, подкрепление Москва отправлять не стала, значит, в военном отношении эти территории для неё имеют меньшую ценность и потенциал для компромисса существует.



С другой стороны, подчёркивает Mainichi Shimbun, получив в своё распоряжение самые маленькие острова Южных Курил, Япония или даже США могли бы разместить на них точки, позволяющие вести прослушивание, или другие военные объекты, и тогда операции российских сил, базирующихся на Итурупе и Кунашире, перестали бы быть секретными.



Несмотря на то, что ранее Абэ говорил Путину о намерении «демилитаризировать северные территории», Россия всё равно опасается размещения американских сил на Южных Курилах. В свою очередь японские власти боятся, что Москва может потребовать письменных гарантий, что Токио не позволит Вашингтону создавать базы на островах. И это, конечно, не понравится Америке.



Ситуацию для Японии усложняют ещё одни «спорные территории» — острова Сенкаку на юге, на которые претендует Китай. Как объясняет издание, по запросу Токио США объявили, что их договор о военном союзе, обязывающий Америку защищать японские территории в случае нападения вражеских сил, распространяется и на эти острова. А если это соглашение не будет включать «северные территории» из-за отдельных договорённостей между Токио и Москвой, то «другие страны» могут начать настаивать, что оно не должно включать и Сенкаку.



Как отметили источники газеты в правительстве, во время последней встречи между Абэ и Путиным, которая состоялась на полях саммита АСЕАН в Сингапуре, проблема присутствия военных сил на Курилах не обсуждалась, но, вероятно, в будущем её рассмотрят.