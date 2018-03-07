NHK
NHK: вслед за Путиным японцы подарят акиту олимпийской чемпионке Загитовой
После того как Владимир Путин получил в подарок от Японии щенка породы акита-ину, эти собаки приобрели особую популярность. И теперь японские заводчики решили исполнить мечту золотой медалистки Олимпиады в Пхёнчхане фигуристки Алины Загитовой, которая влюбилась в японскую породу. Чемпионке подарят щенка и специальное пособие по его воспитанию, передаёт NHK.
Допинговые нарушения России вызвали в Японии злость и разочарование
Потрясение и недовольство вызвал доклад о нарушениях России в сфере допинга у главы японской антидопинговой структуры, передает NHK. Те, кто должен был защищать Олимпиаду, на практике ее разрушали, и многие спортсмены из-за этого оказывались в неравных условиях на международных соревнованиях, подчеркивает чиновник.
Барак Обама обвинил Россию в том, что ядерное оружие не сокращается
В интервью японскому телеканалу NHK Барак Обама рассказал об успехах в сфере нераспространения ядерного оружия: по его мнению, прогрессом можно считать то, что страны отказались от наращивания своих запасов. Он напомнил, что Москве и Вашингтону удалось подписать договор СНВ-3, впрочем, по его словам, в том, что за этим не последовало новых соглашений, виновата именно Россия.
Минобороны России призвало Японию отменить санкции и сотрудничать
Российское Министерство обороны призвало Японию разморозить военное сотрудничество двух стран – на этот шаг Токио пошел в рамках западных санкций по следам кризиса в Крыму. Как напоминает NHK, отношения осложнились еще больше, после того как с середины апреля российские бомбардировщики совершили несколько полетов вдоль границ Японии.
NHK: У японцев нет причин опасаться россиизации Курил
О россиизации Южных Курил можно не беспокоиться, заявил японский министр по делам «северных территорий» Итита Ямамото. К такому выводу он пришел после посещения Итурупа и Кунашира и ознакомления с уровнем развития их инфраструктуры.
Маневры российской авиации настораживают японских военных
Три российских самолета и целый ряд военных кораблей проследовали в эти дни в непосредственной близости от северных границ Японии, сообщает телеканал NHK. Причиной этому может служить то, что Россия сначала провела вместе с Китаем учения вблизи Владивостока, а потом приступила к проверке боеготовности своих войск в Охотском море.
Российские самолеты проверили на прочность японскую оборону
Японские ВВС поднялись для перехвата российских ТУ-142, замеченных у острова Хоккайдо. Российские патрульные самолеты не нарушали воздушное пространство страны восходящего солнца и вскоре ушли на свою базу, сообщает NHK.
Путин и Абэ настроены на урегулирование территориального спора
Российский президент провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как сообщает NHK, стороны выразили готовность активизировать работу по урегулированию спора о Курильских островах.
Трубопровод ВСТО позволит России увеличить поставки нефти в Азию
В России введена в эксплуатацию вторая очередь трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», сообщает NHK. Владимир Путин заявил, что теперь объем поставок черного золота в азиатские страны может быть увеличен с 30 до 45 миллионов тонн в год.
NHK: СССР обрек на смерть тысячи японцев
Японский исследователь обнаружил документ о причастности СССР к гибели 35 тысяч японцев на Корейском полуострове во время оккупации этой территории в 1945 году. Советские власти считали, что из-за поражения Японии в войне ее граждане недостойны какой-либо гуманитарной помощи, передает японский телеканал NHK.
«Дело АТЭС» должно показать, что власти не забывают о коррупции
По делу о хищении средств во время подготовки саммита АТЭС задержан высокопоставленный чиновник Минрегионразвития, сообщает японский телеканал NHK. По его информации, это очень похоже на демонстрацию со стороны российских властей того, как они борются с коррупцией. На прошлой неделе из-за аналогичного обвинения сняли со своего поста министра обороны Сердюкова.