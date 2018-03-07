NHK: вслед за Путиным японцы подарят акиту олимпийской чемпионке Загитовой После того как Владимир Путин получил в подарок от Японии щенка породы акита-ину, эти собаки приобрели особую популярность. И теперь японские заводчики решили исполнить мечту золотой медалистки Олимпиады в Пхёнчхане фигуристки Алины Загитовой, которая влюбилась в японскую породу. Чемпионке подарят щенка и специальное пособие по его воспитанию, передаёт NHK. 7 марта 2018 NHK

Допинговые нарушения России вызвали в Японии злость и разочарование Потрясение и недовольство вызвал доклад о нарушениях России в сфере допинга у главы японской антидопинговой структуры, передает NHK. Те, кто должен был защищать Олимпиаду, на практике ее разрушали, и многие спортсмены из-за этого оказывались в неравных условиях на международных соревнованиях, подчеркивает чиновник. 20 июля 2016 NHK

Барак Обама обвинил Россию в том, что ядерное оружие не сокращается В интервью японскому телеканалу NHK Барак Обама рассказал об успехах в сфере нераспространения ядерного оружия: по его мнению, прогрессом можно считать то, что страны отказались от наращивания своих запасов. Он напомнил, что Москве и Вашингтону удалось подписать договор СНВ-3, впрочем, по его словам, в том, что за этим не последовало новых соглашений, виновата именно Россия. 22 мая 2016 NHK

Минобороны России призвало Японию отменить санкции и сотрудничать Российское Министерство обороны призвало Японию разморозить военное сотрудничество двух стран – на этот шаг Токио пошел в рамках западных санкций по следам кризиса в Крыму. Как напоминает NHK, отношения осложнились еще больше, после того как с середины апреля российские бомбардировщики совершили несколько полетов вдоль границ Японии. 21 апреля 2014 NHK

NHK: У японцев нет причин опасаться россиизации Курил О россиизации Южных Курил можно не беспокоиться, заявил японский министр по делам «северных территорий» Итита Ямамото. К такому выводу он пришел после посещения Итурупа и Кунашира и ознакомления с уровнем развития их инфраструктуры. 23 сентября 2013 NHK

Маневры российской авиации настораживают японских военных Три российских самолета и целый ряд военных кораблей проследовали в эти дни в непосредственной близости от северных границ Японии, сообщает телеканал NHK. Причиной этому может служить то, что Россия сначала провела вместе с Китаем учения вблизи Владивостока, а потом приступила к проверке боеготовности своих войск в Охотском море. 15 июля 2013 NHK

Российские самолеты проверили на прочность японскую оборону Японские ВВС поднялись для перехвата российских ТУ-142, замеченных у острова Хоккайдо. Российские патрульные самолеты не нарушали воздушное пространство страны восходящего солнца и вскоре ушли на свою базу, сообщает NHK. 28 апреля 2013 NHK

Путин и Абэ настроены на урегулирование территориального спора Российский президент провел телефонные переговоры с новым премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как сообщает NHK, стороны выразили готовность активизировать работу по урегулированию спора о Курильских островах. 28 декабря 2012 NHK

Трубопровод ВСТО позволит России увеличить поставки нефти в Азию В России введена в эксплуатацию вторая очередь трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», сообщает NHK. Владимир Путин заявил, что теперь объем поставок черного золота в азиатские страны может быть увеличен с 30 до 45 миллионов тонн в год. 25 декабря 2012 NHK

NHK: СССР обрек на смерть тысячи японцев Японский исследователь обнаружил документ о причастности СССР к гибели 35 тысяч японцев на Корейском полуострове во время оккупации этой территории в 1945 году. Советские власти считали, что из-за поражения Японии в войне ее граждане недостойны какой-либо гуманитарной помощи, передает японский телеканал NHK. 7 декабря 2012 NHK