NHK: новое правительство Японии продолжит искать возможности заключить мирный договор с Россией

В официальных заявлениях нового правительства Японии говорится о стремлении к дальнейшему развитию отношений с Россией, включая укрепление связей в политической, экономической и культурной областях. Токио также планирует продолжить искать пути для заключения мирного договора, в то же время подчёркивая, что целью мирных переговоров по-прежнему остаётся «возврат Японии всех четырёх островов Курильской гряды», сообщает NHK.

Новый генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като подробно охарактеризовал будущую политику нового японского правительства «на российском направлении» во время своего выступления перед журналистами. Эта пресс-конференция состоялась вслед за выступлением нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, который ранее отчитался об итогах своего первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, поясняет NHK.



В своём заявлении Като заверил, что Япония «продолжит поиск путей решения территориальной проблемы и заключения мирного договора с Россией», чтобы не перекладывать существующие проблемы в японско-российских отношениях на плечи будущих поколений.



При этом он также отметил, что японская сторона хотела бы развивать двусторонние отношения и укреплять связи в различных сферах, сообщает NHK. «Мы хотели бы дальнейшего развития отношений с Россией, включая вопрос о заключении мирного договора и расширении связей в политической, экономической и культурной областях, исходя при этом из интересов обоих государств», — заявил Като.



В то же время генсек кабинета министров Японии подчеркнул, что позиция Токио в отношении территориальных претензий на острова Курильской гряды остаётся неизменной. «В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над «северными территориями». В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырёх островов, никаких изменений также нет», — пояснил он.



Като также выразил официальный протест в связи с сообщениями о том, что 1500 российских военнослужащих приступили к проведению учений на тренировочных полигонах на территории Курильских островов, говорится в статье. «В связи с объявлением российской стороной о том, что с 29 сентября на этих территориях начинаются учебные артиллерийские стрельбы, мы заявляем о том, что это свидетельствует о дальнейшем усилении военных приготовлений России на островах, и в соответствии с нашей неизменной позицией, направляем России по дипломатическим каналам протест с констатацией неприемлемости таких её действий», — подчёркивается в заявлении.