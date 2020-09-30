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NHK: новое правительство Японии продолжит искать возможности заключить мирный договор с Россией

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В официальных заявлениях нового правительства Японии говорится о стремлении к дальнейшему развитию отношений с Россией, включая укрепление связей в политической, экономической и культурной областях. Токио также планирует продолжить искать пути для заключения мирного договора, в то же время подчёркивая, что целью мирных переговоров по-прежнему остаётся «возврат Японии всех четырёх островов Курильской гряды», сообщает NHK.
NHK: новое правительство Японии продолжит искать возможности заключить мирный договор с Россией
Reuters

Новый генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като подробно охарактеризовал будущую политику нового японского правительства «на российском направлении» во время своего выступления перед журналистами. Эта пресс-конференция состоялась вслед за выступлением нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, который ранее отчитался об итогах своего первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, поясняет NHK. 

В своём заявлении Като заверил, что Япония «продолжит поиск путей решения территориальной проблемы и заключения мирного договора с Россией», чтобы не перекладывать существующие проблемы в японско-российских отношениях на плечи будущих поколений. 

При этом он также отметил, что японская сторона хотела бы развивать двусторонние отношения и укреплять связи в различных сферах, сообщает NHK. «Мы хотели бы дальнейшего развития отношений с Россией, включая вопрос о заключении мирного договора и расширении связей в политической, экономической и культурной областях, исходя при этом из интересов обоих государств», — заявил Като.

В то же время генсек кабинета министров Японии подчеркнул, что позиция Токио в отношении территориальных претензий на острова Курильской гряды остаётся неизменной. «В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над «северными территориями». В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырёх островов, никаких изменений также нет», — пояснил он.

Като также выразил официальный протест в связи с сообщениями о том, что 1500 российских военнослужащих приступили к проведению учений на тренировочных полигонах на территории Курильских островов, говорится в статье. «В связи с объявлением российской стороной о том, что с 29 сентября на этих территориях начинаются учебные артиллерийские стрельбы, мы заявляем о том, что это свидетельствует о дальнейшем усилении военных приготовлений России на островах, и в соответствии с нашей неизменной позицией, направляем России по дипломатическим каналам протест с констатацией неприемлемости таких её действий», — подчёркивается в заявлении.

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NHK Япония Азия
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