Hokkaido Shimbun: новому премьеру Японии пора проявить «сильную волю» в курильском вопросе

В отличие от своего предшественника Синдзо Абэ, который 27 раз встречался с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров по территориальному вопросу, новый японский премьер-министр Ёсихидэ Суга не демонстрирует внимания к этой теме, пишет Hokkaido Shimbun. Похоже, что он недостаточно остро воспринимает такую серьёзную проблему, подчёркивается в статье. По мнению авторов, Суга должен проявить сильную волю и добиться кардинального решения территориальных споров, не позволяя России вновь всё «заморозить» на неопределённый срок.

По всей видимости, после отставки премьер-министра Синдзо Абэ японско-российские переговоры по «северным территориям» в ближайшей перспективе могут столкнуться с серьёзными трудностями и застопориться, предупреждает Hokkaido Shimbun. Его преемник Ёсихидэ Суга публично провозгласил, что будет продолжать курс Абэ во внутренней и внешней политике. Однако во время пресс-конференции, состоявшейся сразу после его вступления в должность премьер-министра, Суга вообще не коснулся территориальной проблемы, отмечается в статье.



«Незаконный захват четырёх «северных островов» Россией непосредственно связан с вопросом о суверенитете Японии в отношении этих территорий», — подчёркивает Hokkaido Shimbun. И в то время как бывший премьер Синдзо Абэ проявлял в этом вопросе «личную заинтересованность», проведя 27 встреч с президентом Путиным для переговоров по урегулированию территориальной проблемы, его преемник проявляет неоправданную сдержанность, говорится в статье.



Премьер Суга много рассуждает об административной реформе и реорганизации управления в Японии, однако в сфере внешней политики он пока ограничивается лишь упоминанием Северной Кореи, подчёркивает автор: «Не свидетельствует ли это о недостатке энергичности в подходе премьера к истории тех мучений, которые пережили бывшие японские жители «северных территорий» за 75 лет, прошедшие с войны? Здесь можно сказать одно: у нового премьера не хватает остроты восприятия проблемы покушения на японский суверенитет над Южными Курилами».



Между тем в сложившейся ситуации новому премьер-министру пора продемонстрировать «сильную волю к кардинальному решению территориальной проблемы» и выработать новую стратегию, чтобы не допустить «замораживания» этого вопроса, призывает Hokkaido Shimbun. Стоит отметить, что после своего избрания председателем Либерально-демократической партии Суга заявил: «Мы будем подходить к японско-российским переговорам, добиваясь ясного определения принадлежности островов», — и намекнул, что будет учитывать при этом советы Абэ, напоминает автор.



Однако стремление Абэ побыстрее решить территориальную проблему ранее привело к тому, что Россия начала «усиливать выгодную ей риторику», суть которой состоит в отказе вести с японской стороной мирные переговоры до тех пор, пока последняя не признает российский суверенитет над четырьмя островами по результатам Второй мировой войны. Такая стратегия предыдущего японского правительства в итоге «отодвинула окончательный возврат четырёх островов в более отдалённое будущее», подчёркивается в статье: «Это расплата за торопливость».



Поэтому первоочередной задачей правительства Суги сейчас является «полная ревизия внешнеполитической линии Абэ на российском направлении», говорится в статье. Токио необходимо «как можно быстрее» пересмотреть всю свою прежнюю стратегию в вопросе переговоров с Москвой и вновь потребовать «вернуть все четыре острова», включая Кунашир и Итуруп, пишет Hokkaido Shimbun.



Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев недавно сделал решительное заявление по вопросу о возможности передачи Японии «северных островов», подчеркнув, что этого «никогда не произойдёт». И это заявление наглядно демонстрирует, что российский подход к территориальной проблеме становится всё более жёстким, отмечается в статье: «Условия для этого создаются не только в результате ввода в действие новой российской Конституции, в которой ясно прописан запрет на отчуждение российских территорий, но и в результате общего повышения в российском обществе градуса настроений против возврата островов Японии».



Пока на посту премьер-министра находился Абэ, японское правительство много раз не решалось жёстко ответить Москве на «её несправедливые заявления», подчёркивается в статье. Поэтому сейчас, чтобы попытаться «разблокировать» переговоры по территориальной проблеме, новому правительству следует «решительно поменять свою вялую внешнеполитическую стратегию», сделав ставку и на «многослойную» тактику втягивания России в диалог при содействии мирового сообщества, заключает Hokkaido Shimbun.