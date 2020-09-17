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Yahoo News Japan: при новом премьере в Японии «северные территории» станут от неё ещё дальше

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Преемник Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга вряд ли будет с такой же энергией подходить к проблеме возврата Японии так называемых северных территорий. Как пишет Yahoo News Japan, с течением времени уровень интереса японского народа к проблеме островов может падать, поэтому в постабэвский период в японско-российских отношениях весьма вероятен откат назад.
Yahoo News Japan: при новом премьере в Японии «северные территории» станут от неё ещё дальше
Reuters

Правление премьер-министра Синдзо Абэ, длившееся 7 лет и 8 месяцев, получит самые разные оценки, однако одно останется вне сомнений — Абэ чрезвычайно энергично занимался комплексом вопросов, связанных с разрешением территориальной проблемы с Россией. Как пишет Yahoo News Japan, в этом контексте среди наблюдателей преобладает мнение, что преемник Абэ Ёсихидэ Суга вряд ли будет с такой же энергией подходить к этой проблеме. 

Как пишет автор статьи, если, с точки зрения Японии, так называемые северные территории представляют собой проблему в её отношениях с Россией, то российская сторона считает по-другому. Проблема островов для неё выходит за рамки двусторонних японско-российских отношений и становится гораздо более важной проблемой углубляющегося глобального противостояния с Соединёнными Штатами. 

Даже если предположить, что в обмен на экономическое сотрудничество с Японией Россия вернёт ей четыре острова, то этот акт, явившись исполнением исторической мечты японцев, создаст для России гигантские проблемы с точки зрения национальной безопасности. Если суверенитет и административное право над четырьмя островами вернутся Японии, то в соответствии со статьёй 5 Японско-американского договора безопасности, на эту территорию распространится обязательство США по военной защите и обороне Японии.
 
Россия ни при каких обстоятельствах не может допустить того, чтобы с гипотетическим возвратом Японии «северных территорий» зона американского военного присутствия достигла бы острова Итуруп, покрыв, таким образом, чрезвычайно важный театр военных действий в северной части Тихого океана.
 
В этом контексте автор материала отмечает одну интересную тенденцию: в последнее время Россия активно привлекает китайский и южнокорейский капитал и предприятия на Южные Курилы. Можно предположить, что, используя территориальные споры Японии с Китаем и Южной Кореей, Россия имеет целью создание некоего единого антияпонского спорно-территориального фронта. 
Если России удастся договориться с Китаем и Кореей в сфере противодействия японской островной политике, то Япония окажется в очень опасной ситуации, что серьёзно ослабит её позиции в отношении «северных территорий».
 
Как заключает автор материала, нельзя отрицать и того, что с течением времени уровень интереса японского народа к проблеме «северных территорий» может падать. Таким образом, в постабэвский период в японско-российских отношениях весьма вероятен откат назад. В этом контексте «северные территории» становятся от Японии всё дальше.
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Yahoo News Japan Япония Азия
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