Yahoo News Japan: при новом премьере в Японии «северные территории» станут от неё ещё дальше
Правление премьер-министра Синдзо Абэ, длившееся 7 лет и 8 месяцев, получит самые разные оценки, однако одно останется вне сомнений — Абэ чрезвычайно энергично занимался комплексом вопросов, связанных с разрешением территориальной проблемы с Россией. Как пишет Yahoo News Japan, в этом контексте среди наблюдателей преобладает мнение, что преемник Абэ Ёсихидэ Суга вряд ли будет с такой же энергией подходить к этой проблеме.
Как пишет автор статьи, если, с точки зрения Японии, так называемые северные территории представляют собой проблему в её отношениях с Россией, то российская сторона считает по-другому. Проблема островов для неё выходит за рамки двусторонних японско-российских отношений и становится гораздо более важной проблемой углубляющегося глобального противостояния с Соединёнными Штатами.
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