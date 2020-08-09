«Будет воспринято как слабость» — RFI о том, почему Москва не намерена уступать Курилы Токио

В 75-ю годовщину победы СССР над Японией перспектива достичь соглашения по Курилам между Москвой и Токио кажется далёкой как никогда, пишет RFI. Как отмечает издание, этому препятствует как мнение большинства российских граждан, так и новая конституция России, запрещающая отчуждение территорий страны.

С тех пор как на острове Итуруп — самом большом из Курильских островов — был открыт аэропорт в 2014 году, региональные власти намереваются превратить его в «мини-Камчатку», имея в виду привлекательность дальневосточного вулканического полуострова для туристов, пишет RFI.

Местная администрация делает вид, что верит в это, сводя к минимуму препятствия на пути развития острова, такие как необходимость получения специального разрешения на его посещение, недостаток необходимой инфраструктуры, а также отсутствие японских инвестиций. «Мы вполне готовы с ними договориться, но они отказываются от наших условий», — замечает глава администрации Курильского района Владимир Дегтярёв.

Как поясняет издание, условие России для Японии в данном случае — отказаться от каких-либо территориальных притязаний на Курильский архипелаг. Несмотря на гарантированные социальные льготы, такие как предоставление жилья, постепенное увеличение заработной платы и прочее, остров не слишком привлекает кандидатов на поселение: климат здесь суровый, а цены на продовольствие слишком высокие, отмечается в статье.

Однако на этих изолированных территориях демографический вопрос превращается в вопрос суверенитета, пишет RFI. Отныне с Итурупа и Кунашира — двух островов, на которые претендует Токио, — регулярные рейсы отправляются в Южно-Сахалинск, столицу региона, являвшегося объектом споров России и Японии с середины XIX века.

Если японская элита отказалась от претензий на остров Сахалин, с потерей своих «северных территорий» она так и не смирилась и претендует на суверенитет над четырьмя Курильскими островами, ближайшими к Хоккайдо: Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и Хабомаи, напоминает издание.

Чиновников в Южно-Сахалинске вопросы, связанные с этим территориальным конфликтом, раздражают. «Это дело Москвы», — отмахиваются они. Однако, «вопреки всяким ожиданиям» в мемориальном комплексе «Победа» без стеснения начинают разговор на эту тему. «Курилы — это цена, которую выставил СССР в войне против Японии. Это происходило через страдания. Как можно пересматривать цену войны?» — рассуждает директор мемориала Юрий Филипенко. Как подчёркивается в статье, этой точки зрения придерживается в России большинство людей, которым идея переуступки островов кажется безосновательной. С их точки зрения, любой компромисс будет восприниматься как слабость государства.

В последние годы память о Второй мировой войне была превращена Кремлём в «столп русского патриотизма», пишет автор статьи. После присоединения Крыма в 2014 году прославление советского героизма выросло в масштабах, пробуждая чувство национальной гордости. Именно на этом фоне Сахалинская область планирует в начале сентября отметить 75-летие советской победы над Японией. Событие обещает быть крайне политизированным, что, как представляется, отдалит любые перспективы соглашения России и Японии относительно Курильских островов, прогнозирует RFI.

Тем не менее, хотя Москва и Токио до сих пор не подписали мирного договора, две страны поддерживают довольно тесные отношения, замечает издание. «Несмотря на международные санкции против России, диалог между Путиным и Абэ никогда не прерывался», напоминает Олег Казаков, специалист по российско-японским отношениям в Институте Дальнего Востока. Как замечает эксперт, тот факт, что российский президент практикует дзюдо, также «подпитывает взаимную симпатию и уважение». Оба лидера неоднократно обсуждали Курильский вопрос, но не смогли сдвинуться с мёртвой точки. Что касается России, она высчитывает потенциальные выгоды соглашения: «Япония — единственная страна — член «Большой семёрки», имеющая хорошие отношения с Россией. Она может вступиться за Москву в рамках этой инстанции», — считает Казаков.

Как пишет RFI, урегулирование конфликта также позволило бы активизировать экономические отношения и привлечь японских инвесторов на малонаселённый российский Дальний Восток, однако Москва оправдывает свою непримиримость геостратегическими аргументами: уступка четырёх островов Токио частично лишила бы Россию доступа к Тихому океану.

«Российская власть в первую очередь видит Японию союзником США и опасается, что такая передача суверенитета приведёт к появлению американских военных баз на этих территориях», — поясняет Олег Казаков. Официально Москва ставит в качестве предпосылки мирных переговоров прекращение военного присутствия США на японской земле, однако пока не намерена соглашаться с притязаниями соседа.

Как напоминает издание, начатая Владимиром Путиным и утверждённая несколько недель назад конституционная реформа делает невозможным отчуждение части территории России. По словам автора статьи, это может быть способом больше не возвращаться к вопросу статуса Южных Курил и Крыма. Кроме того, на восточном фланге на твёрдость России рассчитывают Китай и Южная Корея, спорящие с Японией по сходным мотивам.