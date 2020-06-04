Японский политолог: наша цель — все четыре острова, а не два

Японии пора решительно отказаться от бесплодной идеи получить у России два острова Южно-Курильской гряды и заявить, что цель страны – все четыре острова, уверен политолог и журналист Юкио Касияма. В статье для портала Wedge Infinity он пишет, что в таком случае Япония сможет показать мировому сообществу, что она никогда не отступит со своих позиций.

Дипломатия — это взаимные уступки обеих сторон в переговорах вплоть до достижения взаимоприемлемого компромисса, однако этого никак нельзя сказать о процессе поиска путей разрешения территориальной проблемы в отношениях между Японией и Россией, считает журналист и политолог Юкио Касияма. Так он отреагировал на то, что Россия жёстко выступила против того, что в этом году Япония в своей «Синей книге по внешней политике» однозначно заявила, что «северные территории» находятся под её суверенитетом.

21 мая министр иностранных дел России Лавров заявил о том, что «действия Японии противоречат достигнутой на высшем уровне договорённости, по которой обе страны должны прикладывать усилия к созданию благоприятной атмосферы в отношениях друг с другом». Он также повторил прежнюю российскую позицию, состоящую в том, что Россия обладает суверенитетом над островами по результатам Второй мировой войны.

По мнению автора статьи, столь острую реакцию России, вероятно, вызвала та решимость, с которой Япония заявила в «Синей книге» о своём суверенитете над островами. Однако в положении не сказано точно, на какие объекты распространяется этот суверенитет. То, что под ними должны пониматься острова Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан, не прописано.

«Видимо, это сделано, исходя из расчёта как-то «уломать» Россию пойти хотя бы на вариант с возвратом двух островов — Хабомаи и Шикотан. Но если даже на это Россия сыплет возражениями, то о чём тогда вообще может идти речь? Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным и что Россия вряд ли пойдёт даже на него. И сегодняшняя российская позиция по «Синей книге» только лишний раз подчёркивает справедливость таких оценок», — пишет Касияма.

Он убеждён, что Японии необходимо отбросить «вредную и бесплодную» идею о возврате двух островов и со всей твёрдостью вернуться к изначальной японской позиции с требованием возврата всех четырёх. Только в таком случае страна сможет показать мировому сообществу, что Япония никогда не отступит со своих позиций.