Viewpoint: Японии пора осознать военно-стратегическую ценность Курил для России

В Японии постоянно говорят о переговорах по Курильским островам, но при этом мало задумываются о той военной ценности, которую эти территории представляют для России. В итоге японские дискуссии по «северным территориям» становятся однобокими, поскольку не учитывают этот военный аспект, отмечает Viewpoint. Если объективно проанализировать значение этих земель для Москвы, станет понятно, что шансы на возвращение их Японии крайне малы, говорится в статье.

Россия в настоящее время активно наращивает силы в акватории Охотского моря и на прилегающих территориях, в том числе размещая там свои атомные подводные лодки. И на этом фоне День северных территорий, который отмечают в Японии 7 февраля, прошёл почти незамеченным, отмечает японский информационный портал Viewpoint.



По мнению автора, это лишний раз показывает: «Сколько бы в Японии ни говорили о переговорах по территориальной проблеме, у нас в стране не очень глубоко задумываются о той военной ценности, которую «северные территории» представляют для России». Любым японским дискуссиям вокруг Курильских островов не хватает анализа этого военного аспекта, поэтому они становятся «однобокими», подчёркивается в статье.



Чтобы разобраться, в чём же состоит ценность этих земель для России, необходимо вспомнить историю, пишет Viewpoint: «В последний период Второй мировой войны в Азии Советский Союз, нарушив японско-советский Пакт о нейтралитете, сломил оборонительный бастион Японии на Кунашире и Итурупе и стал победителем». Тогда Сталин напомнил о «многолетних лишениях России на Дальнем Востоке» после русско-японской войны и заявил, что Курильские острова впредь станут опорной базой и будут играть роль «волнореза», защищая СССР от нападения со стороны Тихого океана, говорится в статье.



Незамерзающие морские пути, расположенные в Южной части архипелага Тисима между островами Кунашир, Итуруп и Уруп (Кунаширский пролив, пролив Екатерины, пролив Фриза и так далее) до сих пор являются для России важными морскими воротами, ведущими в Тихий океан. Поэтому важная стратегическая ценность Курильского архипелага, о которой упоминал ещё Сталин, не изменилась для Москвы и по сей день, поясняет автор.



Когда в самом начале холодной войны разразилась Корейская война, на стратегическом направлении Курильских островов всё оставалось спокойным, и в рамках провозглашённого Хрущёвым курса на мирное сосуществование и разоружение Советский Союз постепенно убрал с них военный контингент, оставив только пограничников, пишет Viewpoint. В 1962 году оттуда были выведены сухопутные и авиационные части. Однако в 1978 году сухопутные военные подразделения СССР вновь были развёрнуты на островах, сообщается в статье.



При этом необходимо понимать, что «для Советского Союза и России чрезвычайно сложно осуществить захват территории США», в то время как Америка и НАТО вполне способны осуществить наземное вторжение, подчёркивает автор: «Ведь и исторически и Наполеон, и Гитлер нападали на Россию по земле. Такое несоответствие в военных возможностях двух сторон всегда следует учитывать при анализе вопросов безопасности».



Между тем по мере развития ядерного оружия и появления возможности размещать баллистические ядерные ракеты на подводных лодках ценность подводного флота, обладающего «высокой скрытностью» и способностью нанести «удар возмездия», многократно увеличилась, констатирует Viewpoint. В своё время важнейшей вехой в этом плане для Советского Союза стало появление у него вооружённых баллистическими ракетами атомных подводных лодок класса Delta III, которые были способны выдержать первый ядерный удар США. И ареалом их развёртывания стало именно Охотское море, а также акватории других полярных морей, поясняет автор: «Размещение в этом регионе советских АПЛ Delta III, способных атаковать США, в значительной степени нивелировало уязвимость Советского Союза перед Америкой и НАТО».



Острова Кунашир и Итуруп эффективно «прикрывают» акваторию Охотского моря от любого возможного «прорыва» американских военно-морских сил, говорится в статье. «Россия ведёт в отношении них активную пропагандистскую кампанию, воспевающую их как «святые российские земли». Эти острова становятся очень важными для России», — пишет Viewpoint.



На финальном этапе своего существования Советский Союз следовал стратегии нанесения на европейском театре военных действий молниеносного и «неприемлемого» для Америки ущерба, причём стратегические атомные подводные лодки, способные осуществить «удар возмездия» в ответ на любую ядерную атаку США, становились важнейшим фактором этой стратегии, подчёркивается в статье.



После распада СССР в условиях испытываемых Россией экономических трудностей, которые отражались и на военном бюджете, роль её подводного флота в качестве «сдерживающего стратегического фактора» ещё больше возросла, поясняет автор. И основными регионами его развёртывания на американском направлении, как и во времена Советского Союза, остаётся Охотское море и акватории других северных морей.



Из-за экономических сложностей в России на определённом этапе придерживались концепции, что эффективность стратегических подводных крейсеров можно повысить, если сосредоточить их только в приполярных акваториях, пишет Viewpoint. Но затем Москва вернулась к идее активного наращивания военного потенциала в Охотском море, чтобы обеспечить максимальную безопасность. И в этой связи острова Кунашир и Итуруп играют для России важную роль «защитного бастиона», подчёркивает автор.



После переизбрания Путина на пост президента в 2012 году экономическое развитие Дальнего Востока и восточных регионов России значительно активизировалось, отмечается в статье. Путин также издал ряд важных указов, касающихся развития и модернизации Вооружённых сил России в Заполярье и на Дальнем Востоке. Там был построен целый ряд новейших военных объектов и аэродромов, а в прибрежных районах разместились дивизионы противокорабельных ракет, благодаря чему был значительно усилен военный потенциал в этих регионах, поясняет Viewpoint.



Известно, что Россия планирует разместить их и на Курильских островах — в частности, на острове Парамушир, говорится в статье. «Параллельно усиливается патриотическая кампания, воспевающая Охотское море как «исконно российскую акваторию», а также активизируется работа по развитию Северного морского пути», — сообщает Viewpoint.



«Если внимательно оценить такое усиление российского военного потенциала на Дальнем Востоке, то можно с уверенностью признать, что шансы на возвращение Японии «северных территорий» чрезвычайно низки», — подчёркивает автор. И если в международной обстановке или внутри самой России в ближайшее время не произойдёт каких-либо значительных изменений, то вероятность того, что Москва согласится вернуть Японии Курильские острова, очень мала, заключает Viewpoint.