Viewpoint: Японии пора осознать военно-стратегическую ценность Курил для России
Россия в настоящее время активно наращивает силы в акватории Охотского моря и на прилегающих территориях, в том числе размещая там свои атомные подводные лодки. И на этом фоне День северных территорий, который отмечают в Японии 7 февраля, прошёл почти незамеченным, отмечает японский информационный портал Viewpoint.
По мнению автора, это лишний раз показывает: «Сколько бы в Японии ни говорили о переговорах по территориальной проблеме, у нас в стране не очень глубоко задумываются о той военной ценности, которую «северные территории» представляют для России». Любым японским дискуссиям вокруг Курильских островов не хватает анализа этого военного аспекта, поэтому они становятся «однобокими», подчёркивается в статье.
Чтобы разобраться, в чём же состоит ценность этих земель для России, необходимо вспомнить историю, пишет Viewpoint: «В последний период Второй мировой войны в Азии Советский Союз, нарушив японско-советский Пакт о нейтралитете, сломил оборонительный бастион Японии на Кунашире и Итурупе и стал победителем». Тогда Сталин напомнил о «многолетних лишениях России на Дальнем Востоке» после русско-японской войны и заявил, что Курильские острова впредь станут опорной базой и будут играть роль «волнореза», защищая СССР от нападения со стороны Тихого океана, говорится в статье.
Незамерзающие морские пути, расположенные в Южной части архипелага Тисима между островами Кунашир, Итуруп и Уруп (Кунаширский пролив, пролив Екатерины, пролив Фриза и так далее) до сих пор являются для России важными морскими воротами, ведущими в Тихий океан. Поэтому важная стратегическая ценность Курильского архипелага, о которой упоминал ещё Сталин, не изменилась для Москвы и по сей день, поясняет автор.
Когда в самом начале холодной войны разразилась Корейская война, на стратегическом направлении Курильских островов всё оставалось спокойным, и в рамках провозглашённого Хрущёвым курса на мирное сосуществование и разоружение Советский Союз постепенно убрал с них военный контингент, оставив только пограничников, пишет Viewpoint. В 1962 году оттуда были выведены сухопутные и авиационные части. Однако в 1978 году сухопутные военные подразделения СССР вновь были развёрнуты на островах, сообщается в статье.
При этом необходимо понимать, что «для Советского Союза и России чрезвычайно сложно осуществить захват территории США», в то время как Америка и НАТО вполне способны осуществить наземное вторжение, подчёркивает автор: «Ведь и исторически и Наполеон, и Гитлер нападали на Россию по земле. Такое несоответствие в военных возможностях двух сторон всегда следует учитывать при анализе вопросов безопасности».
Между тем по мере развития ядерного оружия и появления возможности размещать баллистические ядерные ракеты на подводных лодках ценность подводного флота, обладающего «высокой скрытностью» и способностью нанести «удар возмездия», многократно увеличилась, констатирует Viewpoint. В своё время важнейшей вехой в этом плане для Советского Союза стало появление у него вооружённых баллистическими ракетами атомных подводных лодок класса Delta III, которые были способны выдержать первый ядерный удар США. И ареалом их развёртывания стало именно Охотское море, а также акватории других полярных морей, поясняет автор: «Размещение в этом регионе советских АПЛ Delta III, способных атаковать США, в значительной степени нивелировало уязвимость Советского Союза перед Америкой и НАТО».
Острова Кунашир и Итуруп эффективно «прикрывают» акваторию Охотского моря от любого возможного «прорыва» американских военно-морских сил, говорится в статье. «Россия ведёт в отношении них активную пропагандистскую кампанию, воспевающую их как «святые российские земли». Эти острова становятся очень важными для России», — пишет Viewpoint.
На финальном этапе своего существования Советский Союз следовал стратегии нанесения на европейском театре военных действий молниеносного и «неприемлемого» для Америки ущерба, причём стратегические атомные подводные лодки, способные осуществить «удар возмездия» в ответ на любую ядерную атаку США, становились важнейшим фактором этой стратегии, подчёркивается в статье.
После распада СССР в условиях испытываемых Россией экономических трудностей, которые отражались и на военном бюджете, роль её подводного флота в качестве «сдерживающего стратегического фактора» ещё больше возросла, поясняет автор. И основными регионами его развёртывания на американском направлении, как и во времена Советского Союза, остаётся Охотское море и акватории других северных морей.
Из-за экономических сложностей в России на определённом этапе придерживались концепции, что эффективность стратегических подводных крейсеров можно повысить, если сосредоточить их только в приполярных акваториях, пишет Viewpoint. Но затем Москва вернулась к идее активного наращивания военного потенциала в Охотском море, чтобы обеспечить максимальную безопасность. И в этой связи острова Кунашир и Итуруп играют для России важную роль «защитного бастиона», подчёркивает автор.
После переизбрания Путина на пост президента в 2012 году экономическое развитие Дальнего Востока и восточных регионов России значительно активизировалось, отмечается в статье. Путин также издал ряд важных указов, касающихся развития и модернизации Вооружённых сил России в Заполярье и на Дальнем Востоке. Там был построен целый ряд новейших военных объектов и аэродромов, а в прибрежных районах разместились дивизионы противокорабельных ракет, благодаря чему был значительно усилен военный потенциал в этих регионах, поясняет Viewpoint.
Известно, что Россия планирует разместить их и на Курильских островах — в частности, на острове Парамушир, говорится в статье. «Параллельно усиливается патриотическая кампания, воспевающая Охотское море как «исконно российскую акваторию», а также активизируется работа по развитию Северного морского пути», — сообщает Viewpoint.
«Если внимательно оценить такое усиление российского военного потенциала на Дальнем Востоке, то можно с уверенностью признать, что шансы на возвращение Японии «северных территорий» чрезвычайно низки», — подчёркивает автор. И если в международной обстановке или внутри самой России в ближайшее время не произойдёт каких-либо значительных изменений, то вероятность того, что Москва согласится вернуть Японии Курильские острова, очень мала, заключает Viewpoint.
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