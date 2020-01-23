Asia Times: договор между США и Японией похоронил мечты Токио на возвращение Курил

Москва и Токио в 1956 году почти договорились о передаче двух курильских островов Японии, однако уже в 1960 году Токио подписал с Вашингтоном договор о взаимной безопасности и сотрудничестве. Советские власти после этого наотрез отказались отдавать острова, на которых могли разместиться американские войска. В итоге сейчас, празднуя годовщину того договора, Япония напоминает о нём и закрывает возможности для урегулирования конфликта, пишет Asia Times.

Политики редко когда празднуют «похороны» чего-либо, но именно так и происходит сейчас, пишет Asia Times. Речь идёт о праздновании 60-летнего юбилея подписания соглашения по безопасности между Японией и США, что означает, что какого-либо прорыва в территориальном споре с Москвой Японии можно не ждать.



Так, автор статьи напоминает, что урегулировать спор вокруг островов Курильской гряды Япония пыталась с момента окончания Второй мировой войны. И в 1956 году Москва и Токио смогли договориться о том, что в обмен на мирный договор СССР вернёт Японии два острова. Япония и вовсе тогда подумала, что это открывает для неё возможность в дальнейшем вернуть и два других острова. Однако, наоборот, если обращаться к документам, то там сказано, что возвращение островов связано с условием, что две страны будут поддерживать добрые и мирные отношения друг с другом и со всем миром.



Тогда на эту формулировку не обратили должного внимания, ведь заключение соглашения само по себе говорит, что отношения у стран добрые. Однако далее в 1960 году Япония подписала свой договор о взаимной безопасности с США, и министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко отреагировал на это весьма жёстко.



По его словам, этот договор подрывал основу для мира на Дальнем Востоке и создавал препоны для развития советско-японских отношений, ведь на Японских островах были размещены иностранные военные силы. Так что советская сторона отказывалась передать острова, которые могли бы стать доступны для иностранных военных.



Это требование было сформулировано весьма чётко, но с тех пор и в Токио, и в Москве будто бы забыли об этом. Однако есть в Японии силы, которые всё прекрасно помнят и не только не хотят разрывать договорённости с США, но и настаивают на передаче Японии сразу четырёх островов.



Сейчас же в России у власти Путин, который любит дзюдо и, вероятно, Японию, полагает автор статьи. А нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, похоже, убедил себя, что у него есть последний шанс на прорыв, который позволит ему оставить хоть какой-то след во внешней политике от его правления сроком в 12 лет. И он хотел бы добиться с Москвой послаблений по визовому режиму и инвестиций на спорных территориях.



Однако у России испортились отношения с Западом, и теперь российские дипломаты говорят, что никакого прорыва по территориальному вопросу не будет. Как пишет автор статьи в Asia Times, Громыко будто бы восстал из могилы, напоминая о своих старых предупреждениях. «Так был забит последний гвоздь в крышку гроба надежд Синдзо Абэ на хотя бы одно внешнеполитическое достижение», — делает вывод журналист.