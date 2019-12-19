Sankei: Россия задержала японских рыбаков — пора требовать «северные территории» обратно

Россия задержала пять японских рыболовецких кораблей, которые вели промысел в морской акватории группы островов Хабомаи. Как пишет издание Sankei Shimbun, задержанные суда вели лов осьминога на законных основаниях, и это уже не первый случай применения Россией силы в отношении японских рыбаков под предлогом их незаконной деятельности.
Пять японских рыболовецких судов, ведших промысел в морской акватории группы островов Хабомаи, задержаны российскими пограничниками. Как пишет Sankei Shimbun, данные провокационные действия российской стороны, судя по всему, приурочены к первому визиту нового министра иностранных дел Мотэги в Москву. По мнению автора статьи, он должен первым делом поднять этот вопрос на переговорах и настоятельно потребовать освобождения моряков.
Задержанные суда вели лов осьминога в рамках российско-японского соглашения от 1998 года. Данное соглашение содержит договорённость о том, что японские рыболовецкие суда могут, не опасаясь проверок и задержаний, вести рыбный промысел в акватории четырёх островов Курильской гряды.
В соглашении года чётко прописано, что проводимая по нему хозяйственная деятельность «не наносит ущерба» позициям и взглядам правительств обоих государств. Однако, пишет издание, не прекращаются случаи применения Россией силы в отношении японских рыбаков под предлогом их незаконной деятельности.
Как заключает издание, хотя правительство Абэ и продолжает применение формул «возврат четырёх островов» и «незаконная оккупация», Россия упорно придерживается своей линии. В настоящее время она «ускоренными темпами превращает острова в укреплённые военные базы».
«Японии следует не применяться к обстоятельствам и не заниматься «штопанием» проблемы, а вернуться на однозначную позицию, требующую возврата Россией «северных территорий», — подводит итог автор материала.
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