Asahi Shimbun: Россия и Япония должны приложить больше усилий для совместного освоения Курил

С того момента, как Россия и Япония пришли к соглашению о совместной хоздеятельности на Курильских островах, прошло уже почти три года, однако весомых практических шагов в этой сфере до сих пор не заметно, констатирует Asahi Shimbun. Этот план был призван наладить отношения между Россией и Японией, поэтому обеим сторонам следует приложить больше усилий для его реализации, отмечается в статье.

Новость о том, что во время встречи в Японии президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ было достигнуто соглашение о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, вызвала в своё время серьёзный резонанс, пишет Asahi Shimbun. Но хотя с тех пор прошло уже почти три года, следов какой-то «конкретной деятельности, вошедшей в нормальное русло», до сих пор не наблюдается, отмечается в статье.



«Россияне поработают с японцами и прочувствуют, как они стали богаче. Это будет иметь колоссальное значение», — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, комментируя эти договорённости. Идея соглашения заключалась в том, что совместный успешный опыт сотрудничества должен «способствовать урегулированию территориальной проблемы», говорится в статье, но все заявления на этот счёт до сих пор не подтверждаются на деле.



В качестве «приоритетной сферы» совместной хозяйственной деятельности в рамках соглашения между Россией и Японией позиционировался туризм. Однако недавний визит японской туристической группы на острова Кунашир и Итуруп продемонстрировал всю сложность реализации этого проекта на постоянной основе, подчёркивается в статье.



Самая большая проблема заключается в том, что до сих пор не определены чёткие юридические рамки для визитов японских туристов на четыре острова, о принадлежности которых спорят Россия и Япония, поясняет Asahi Shimbun. Например, недавняя поездка японцев в качестве исключения происходила в рамках программы безвизовых посещений — но при этом правительственные чиновники были вынуждены передвигаться вместе с группой туристов, что «не соответствует принципам туристической поездки на коммерческой основе», говорится в статье.



Кроме того, нет определённости в том, законы какой страны должны применяться в случае, если с одним из японских туристов во время поездки на Курильские острова вдруг произойдёт какое-либо происшествие. И это тоже является довольно серьёзной проблемой, пишет Asahi Shimbun.



Помимо туризма, приоритетными сферами для совместной хозяйственной деятельности должны были стать такие области, как аквакультура, выращивание овощей в теплицах, ветряные электростанции и сокращение количества мусора на островах путём внедрения современных технологий. Однако пока, за исключением упомянутой выше поездки японских туристов, в рамках всего этого перечня были осуществлены лишь взаимные визиты специалистов по переработке мусора, которые проинспектировали соответствующие объекты в России и Японии, сообщает Asahi Shimbun.



Тем не менее смысл реализации совместной хоздеятельности ещё не утерян, отмечается в статье: «Пока реален только один путь: вести последовательную политику расширения взаимодействия на основе соглашений, достигнутых три года назад». В действующей программе безвизового обмена пока могут принимать участие лишь сами бывшие жители островов, их семьи, а также представители СМИ и научные специалисты. Но если создать расширенную систему, по которой на Курильские острова сможет приезжать больше японцев, то это будет «способствовать углублению доверия и взаимному пониманию», пишет Asahi Shimbun.



Вызывает также некоторое беспокойство тот факт, что Россия в последнее время «стала вести себя пассивно», а президент Путин в сентябре «выразил недовольство» в связи с тем, что Япония не торопится отменять санкции, введённые из-за Крыма, хотя российские власти одобрили безвизовые поездки для японцев на Курилы, говорится в статье. «Скорее всего, Москва также опасается того, что Токио хочет привязать совместную хоздеятельность к территориальной проблеме», — предполагает Asahi Shimbun.



«Тем не менее сам президент Путин подтвердил, что он внесёт вклад в развитие отношений между странами», — отмечается в статье. План по ведению совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах призван наладить отношения между Россией и Японией, поэтому обеим сторонам, по всей видимости, стоит приложить больше усилий для его реализации. «Ответственность за то, чтобы прилагать усилия к реализации соглашений и уважению взаимных позиций, лежит на обоих правительствах», — заключает Asahi Shimbun.