Mainichi Shimbun: «Это наша земля» — Медведев отверг протесты Японии против посещения Курил

Визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на курильский остров Итуруп вызвал протест со стороны японских властей, сообщает Mainichi Shimbun. Но российский политик не увидел в этом повода для беспокойства. «Чем больше таких возмущений, тем больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы и будем заниматься», — заявил он.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев впервые с 2015 года посетил один из спорных курильских островов, на которые претендует Япония, сообщает Mainichi Shimbun. Токио выступил с протестом против поездки российского политика на Итуруп и призвал её отменить. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суги заявил, что этот визит «противоречит позиции» Японии «по поводу территориального спора».

Японские власти настаивают на том, что Советский Союз «незаконно» занял Курилы после окончания Второй мировой войны. Всё это время из-за этого конфликта Россия и Япония не могли подписать мирный договор. Но протесты Токио не вызвали беспокойства у Медведева. «Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства? — заявил премьер-министр. — Чем больше таких возмущений, тем больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы и будем заниматься».

Медведев посетил место, где строится школа и жилые дома, а также рыбоперерабатывающий завод и водно-оздоровительный комплекс термальных вод. Москва занимается развитием региона, подчёркивая тем самым, что контроль над островами находится у неё в руках, пишет издание. Также Кремль усиливает на них своё военное присутствие.

Медведев посещает Курилы уже в четвёртый раз. В ноябре 2010 года в качестве президента он побывал на острове Кунашир. В июле 2012-го посетил его во второй раз, уже будучи на посту премьер-министра, а Итуруп — в августе 2015-го. Каждый визит вызывал формальный протест со стороны Японии. Двусторонние отношения стали особенно напряжёнными после того, как в 2012 году Медведев сказал жителям Кунашира, что Москва никогда не вернёт острова.