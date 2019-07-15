Japan Times: Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась начинать переговоры с Японией о передаче двух островов Курильской гряды, пишет The Japan Times. Как отмечает издание, Москва не горит желанием отдавать острова Токио как из-за опасений на счёт появления на них американских войск, так и из-за возможного падения в связи с этим рейтинга Владимира Путина.

Россия отказалась начинать с Японией переговоры о передаче двух островов Курильской гряды, несмотря на договорённости, достигнутые в прошлом году. Этот ход Москвы может ещё больше отсрочить подписание мирного договора между двумя странами, пишет The Japan Times.

По данным источников в дипломатических кругах, Россия обеспокоена тем, что падение рейтинга президента Владимира Путина может лишь ускориться, если Москва решит уступить два из четырёх оспариваемых японской стороной островов неподалеку от Хоккайдо.

Россия, как отмечает издание, не горит желанием передавать острова Токио, указывая на потенциальную угрозу военного присутствия на них американских войск. Обе страны пытаются решить продолжительный территориальный спор, который остаётся камнем преткновения, мешающим подписать мирный договор спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны.

В прошлом ноябре Путин и премьер-министр Японии Абэ Синдзо согласились активизировать переговоры о заключении мирного договора на основании общей декларации 1956 года. В этом документе говорится о том, что Москва согласна рассмотреть вопрос передачи двух из четырёх островов — Шикотана и Хабомаи — по заключению договора.

Тем не менее с ноября Москва и Токио не добились никакого значительного прогресса в переговорах, а нежелание России начинать обсуждение передачи хотя бы двух островов говорит о том, что на данный момент диалог зашёл в тупик. Вместе с тем на саммите в японской Осаке в прошлом месяце Абэ и Путин договорились продолжать переговоры, чтобы решить этот территориальный спор, отмечает издание.