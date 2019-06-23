WP: японская мечта о соглашении по Курильским островам далека от исполнения

На саммите G20, который состоится в Осаке 28 июня, не стоит ожидать подписания рамочного соглашения по урегулированию спора России и Японии вокруг Курильских островов, сообщает The Washington Post. Отмечается, что в переговорах по урегулированию территориального спора за смягчением позиции Токио последовало ужесточение позиции Москвы.

В преддверии саммита G20, который состоится в Осаке 28 июня, существовали надежды на то, что лидеры России и Японии Владимир Путин и Абэ Синдзо подпишут рамочное соглашение по урегулированию спора вокруг Курильских островов, пишет The Washington Post. Однако, как полагают эксперты, эта мечта умерла.

«Сделка по урегулированию территориального спора больше не является предметом обсуждения», — отметил профессор кампуса в Токио университета Темпл Джеймс Браун.

Вместо этого Россия предлагает углубить экономическое сотрудничество путём введения безвизового режима для жителей Сахалина и японского острова Хоккайдо, расположенных к западу от оспариваемых островов.

По словам экспертов, эта идея встретила неоднозначную реакцию в Японии. В Министерстве иностранных дел страны опасаются, что это может стать признанием спорных островов частью Сахалина и снизить давление в вопросе разрешения территориального спора.

Переговоры относительно принадлежности Курильских островов начались в прошлом году. Как отмечает The Washington Post, для Абэ Синдзо они стали продолжением политики его отца, бывшего министра иностранных дел Японии Абэ Синтаро.

Политик даже согласился вести обсуждение на основе соглашения 1956 года, когда СССР пообещал передать Японии самые маленькие острова — Хабомаи и Шикотан.В то время это предложение было отвергнуто Токио, так как там претендовали на два самых больших острова и 93% спорной территории.

Браун называет это серьёзной уступкой. Однако эксперты полагают, что за смягчением позиции Японии последовало ужесточение позиции России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно требовал, чтобы Япония начала с признания фактического суверенитета России над всеми спорными островами. Однако в прошлом месяце министры иностранных дел и обороны двух страны выступили с взаимными обвинениями.

Так, министр иностранных дел Японии Таро Кано назвал «неприемлемыми» российские ракетные испытания и размещение на спорных островах истребителей, а Лавров осудил планы Токио по размещению американской системы ПРО на территории страны.

По мнению Брауна, в случае заключения соглашения по островам, Япония может потерять интерес к экономическому сотрудничеству, а для Путина это может стать серьёзным ударом по репутации.

«Путин играет в хорошо продуманную игру, чтобы у Абэ сложилось впечатление, что сделка возможна. Это даёт стимул для развития экономического сотрудничества», — приводит The Washington Post слова Брауна.